"Vo quién so", un late night show con nombre argento

Ercilio Pedro Gianserra, papá de Marcelo, junto a Cánepa, director de "Vo quién so" y Mario Sánchez, en una recordada imagen de los mediodías de Canal 5, en los años 70.

Marcelo Gianserra, con banda en vivo, al frente de su programa "Vo quién so", en TVR.

“Me siento cómodo entrevistando, me gusta conocer personas, todos tenemos una historia para contar. En Rosario hay muchos «personajes» para conocer, y es también una manera de ver a la ciudad desde distintos puntos de vista”, le dijo Gianserra a La Capital.

ercilio11.jpeg Ercilio Pedro Gianserra, papá de Marcelo, junto a Cánepa, director de "Vo quién so" y Mario Sánchez, en una recordada imagen de los mediodías de Canal 5.

Hijo del conocido conductor local Ercilio Pedro Gianserra, fallecido en 2017, Marcelo reconoce que hay cierta impronta heredada de su padre: “Muchos me dicen que tengo algo de su forma de conducir, no lo hago en forma consciente, pero me crié acompañándolo en la radio y en el canal. Seguro que algo de él tengo, pero el cabezón era un crack”.