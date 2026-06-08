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La previa del IPC: la inflación porteña marcó un alza de 2,1%

El dato difundido por el organismo estadístico porteño reforzó las expectativas de una desaceleración inflacionaria a nivel nacional, pero el indicador no logra perforar la barrera del 2%

8 de junio 2026 · 17:58hs
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El Indec presentará este jueves el número de la inflación de mayo. 

El Indec presentará este jueves el número de la inflación de mayo. 

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1% en mayo y mostró una nueva desaceleración respecto de abril, cuando el índice había marcado 2,5%. De esta manera, el costo de vida acumuló un aumento de 14% en los primeros cinco meses del año y una variación interanual de 33,1%, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

El dato volvió a consolidar la tendencia de desaceleración inflacionaria iniciada el mes pasado y aparece como un anticipo del índice nacional que difundirá el Indec este jueves 11 de junio. Las consultoras privadas estiman que la inflación nacional podría ubicarse por debajo del 2,5%.

A pesar de la moderación del índice general, los alimentos volvieron a mostrar presión sobre el costo de vida. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,8%, ubicándose por encima del promedio general y acelerándose 1,4 puntos porcentuales frente al registro de abril.

Según detalló el organismo estadístico porteño, el principal impulso dentro de esa división provino de las verduras, tubérculos y legumbres, que aumentaron 14,5% durante mayo. También incidieron los incrementos en leche, productos lácteos y huevos, con una suba de 3,7%, y en pan y cereales, que avanzaron 2,6%.

Las subas por rubro

El informe señaló además que las divisiones que más aportaron al incremento del nivel general fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación. En conjunto, estos rubros explicaron casi el 65% de la inflación mensual.

En vivienda y servicios básicos impactaron principalmente las actualizaciones en alquileres y expensas, mientras que en Salud y Educación incidieron las subas en cuotas de medicina prepaga y establecimientos educativos privados.

Durante mayo, los bienes registraron una suba de 2%, levemente por debajo de los servicios, que aumentaron 2,2%. En términos interanuales, los servicios continúan mostrando una dinámica más elevada, con un incremento de 36,2%, frente al 27,9% acumulado por los bienes.

Inflación núcleo

Por su parte, la denominada inflación núcleo, medida a través del indicador Resto IPCBA, avanzó 2,1% en mayo y se mantuvo estable en 32,1% interanual.

Los precios regulados registraron un incremento de 2,8% impulsados principalmente por los aumentos en medicina prepaga y educación privada. En la comparación interanual, esta categoría acumuló una suba de 40,9%.

En tanto, los bienes y servicios estacionales prácticamente no mostraron variaciones, con un alza promedio de apenas 0,1%. El aumento de las verduras fue parcialmente compensado por bajas en pasajes aéreos, alojamiento turístico y frutas.

El dato porteño refuerza las expectativas del mercado sobre una continuidad en la desaceleración inflacionaria, aunque los analistas advierten que la evolución de los alimentos sigue siendo uno de los principales focos de atención para los próximos meses.

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