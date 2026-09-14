Cómo hacer pancakes: receta ideal para el desayuno

Los pancakes o tortitas americanas son una de las opciones más simples y versátiles para sumar al desayuno. Receta simple y trucos para que salgan exquisitos

Los pancakes son versátiles e ideales para el desayuno o la merienda

No hay nada como empezar el día con un gran desayuno . Muchas veces, durante la semana, esta comida se inventa con lo más rápido y práctico que haya en casa, pero durante los descansos, fines de semana o mañanas lentas existe la oportunidad de probar recetas y armar un desayuno como el de los hoteles. Y en estos casos no pueden faltar los pancakes.

Los pancakes o tortitas americanas son parecidos a los panqueques pero se caracterizan por su grosor y esponjosidad . Son claves para desayunos y meriendas porque se cocinan con ingredientes que normalmente hay en casa y se pueden combinar con diferentes acompañamientos según los gustos personales.

Además, estas tortitas se pueden freezar , por lo que un rato de cocina permite garantizar más de una merienda o desayuno. A continuación, una receta sencilla para cocinar pancakes y varias los desayunos.

Cuatro consejos para elevar la receta de pancakes

La conocida cocinera Paulina Cocina, recomienda seguir cuatro consejos para que las tortitas americanas salgan como las de las cafeterías y hoteles.

No sobrebatir la masa: Dejar que queden grumos es clave para la esponjosidad.

Dejar que queden grumos es clave para la esponjosidad. Ingredientes a temperatura ambiente: La leche y el huevo se integran mejor si no están fríos de la nevera.

La leche y el huevo se integran mejor si no están fríos de la nevera. Dejar reposar la masa: Si se tiene tiempo, dejar reposar la masa 10 minutos permite que el polvo de hornear empiece a actuar.

Si se tiene tiempo, dejar reposar la masa 10 minutos permite que el polvo de hornear empiece a actuar. Fuego medio y constante: Un calor uniforme es fundamental para una cocción pareja.

Ingredientes para hacer pancakes

Para hacer de 8 a 10 pancakes:

200g de harina de trigo común

2 cdas. de azúcar

2 cditas. de polvo de hornear

½ cdita. de sal

240 ml de leche

1 huevo grande

30g de mantequilla derretida

>>Leer más: El desayuno rápido, caliente y nutritivo que se prepara en un rato

Cómo hacer pancakes caseros: paso a paso

Paulina Cocina detalla el paso a paso para lograr los mejores pancakes:

En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente, batir el huevo y luego añadir la leche y la mantequilla derretida. Verter los líquidos sobre los ingredientes secos y mezclar con una espátula sólo hasta combinar y hasta que la harina se disuelva. Pueden quedar algunos grumos. Si es posible dejar reposar la mezcla unos 30 minutos en frío. Calentar una sartén a fuego medio y engrasarla ligeramente. Verter aproximadamente un cucharón de masa por cada tortita. Cocinar durante 2-3 minutos hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Dar vuelta y cocinar 1-2 minutos más hasta que estén doradas. Servir inmediatamente acompañado de frutas o al gusto.

Con qué acompañar los pancakes

Lo mejor de los pancakes es que son un plato versátil que combina con todo. En las películas aparecen acompañados con miel, jarabes o mantequillas. Para los antojos no hay nada como untarlos con dulce de leche, crema batida o chocolate derretido.

Para un plato nutritivo se pueden sumar frutas como banana, frutillas, arándanos o la elegida por los comensales. También se le pueden partir frutos secos o granola por encima.

Además, una vez que se domine la receta básica, se pueden practicar variaciones. Por ejemplo, a la misma masa se le pueden sumar chips de chocolate o arándanos. También se pueden hacer de cacao.