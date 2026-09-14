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Cómo hacer pancakes: receta ideal para el desayuno

Los pancakes o tortitas americanas son una de las opciones más simples y versátiles para sumar al desayuno. Receta simple y trucos para que salgan exquisitos

14 de septiembre 2026 · 17:32hs
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Los pancakes son versátiles e ideales para el desayuno o la merienda

Los pancakes son versátiles e ideales para el desayuno o la merienda

No hay nada como empezar el día con un gran desayuno. Muchas veces, durante la semana, esta comida se inventa con lo más rápido y práctico que haya en casa, pero durante los descansos, fines de semana o mañanas lentas existe la oportunidad de probar recetas y armar un desayuno como el de los hoteles. Y en estos casos no pueden faltar los pancakes.

Los pancakes o tortitas americanas son parecidos a los panqueques pero se caracterizan por su grosor y esponjosidad. Son claves para desayunos y meriendas porque se cocinan con ingredientes que normalmente hay en casa y se pueden combinar con diferentes acompañamientos según los gustos personales.

Además, estas tortitas se pueden freezar, por lo que un rato de cocina permite garantizar más de una merienda o desayuno. A continuación, una receta sencilla para cocinar pancakes y varias los desayunos.

>>Leer más: Tres desayunos fáciles, nutritivos y caseros

Cuatro consejos para elevar la receta de pancakes

La conocida cocinera Paulina Cocina, recomienda seguir cuatro consejos para que las tortitas americanas salgan como las de las cafeterías y hoteles.

  • No sobrebatir la masa: Dejar que queden grumos es clave para la esponjosidad.
  • Ingredientes a temperatura ambiente: La leche y el huevo se integran mejor si no están fríos de la nevera.
  • Dejar reposar la masa: Si se tiene tiempo, dejar reposar la masa 10 minutos permite que el polvo de hornear empiece a actuar.
  • Fuego medio y constante: Un calor uniforme es fundamental para una cocción pareja.

Ingredientes para hacer pancakes

Para hacer de 8 a 10 pancakes:

  • 200g de harina de trigo común
  • 2 cdas. de azúcar
  • 2 cditas. de polvo de hornear
  • ½ cdita. de sal
  • 240 ml de leche
  • 1 huevo grande
  • 30g de mantequilla derretida

>>Leer más: El desayuno rápido, caliente y nutritivo que se prepara en un rato

Cómo hacer pancakes caseros: paso a paso

Paulina Cocina detalla el paso a paso para lograr los mejores pancakes:

  1. En un bol grande, mezclar la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
  2. En otro recipiente, batir el huevo y luego añadir la leche y la mantequilla derretida.
  3. Verter los líquidos sobre los ingredientes secos y mezclar con una espátula sólo hasta combinar y hasta que la harina se disuelva. Pueden quedar algunos grumos. Si es posible dejar reposar la mezcla unos 30 minutos en frío.
  4. Calentar una sartén a fuego medio y engrasarla ligeramente.
  5. Verter aproximadamente un cucharón de masa por cada tortita. Cocinar durante 2-3 minutos hasta que aparezcan burbujas en la superficie. Dar vuelta y cocinar 1-2 minutos más hasta que estén doradas.
  6. Servir inmediatamente acompañado de frutas o al gusto.

Con qué acompañar los pancakes

Lo mejor de los pancakes es que son un plato versátil que combina con todo. En las películas aparecen acompañados con miel, jarabes o mantequillas. Para los antojos no hay nada como untarlos con dulce de leche, crema batida o chocolate derretido.

Para un plato nutritivo se pueden sumar frutas como banana, frutillas, arándanos o la elegida por los comensales. También se le pueden partir frutos secos o granola por encima.

Además, una vez que se domine la receta básica, se pueden practicar variaciones. Por ejemplo, a la misma masa se le pueden sumar chips de chocolate o arándanos. También se pueden hacer de cacao.

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