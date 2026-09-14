Las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza perdieron pero están en cuartos del voleibol de playa

El triunfo del domingo les aseguró el pase a cuartos de final en el voleibol de playa de los Juegos Suramericanos, este miércoles ante dupla brasileña

Morena Abdala y Agostina Ghigliazza jugaron su segundo partido de voleibol de playa en los Juegos Suramericanos.

Las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza clasificaron a los cuartos de final del vóleibol de playa , más allá de la caída este martes ante la dupla paraguaya, y este miércoles buscará el pase a la semifinal para ir al menos por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos .

La victoria en el debut por 2 a 1 ante las chilenas Ale Dubost y Sofía Ohlsson fue clave para pasar a cuartos, ya que sus vencidas volvieron luego a perder 2 a 0 ante las paraguayas Michelle Valiente y Giuliana Corrales.

En la mañana de este lunes, la dupla paraguaya derrotó a las rosarinas por 2 a 0, con parciales de 21-10 y 21-15.

Cuartos de final del voleibol de playa femenino

Esa derrota las hace jugar este martes, a las 15 en el Picadero de la Rural, con las duras brasileñas Carolina Solberg y Rebecca Silva, que ganaron su grupo sin problemas ante sus rivales bolivianas y paraguayas.

En cuartos de final también está la dupla argentina compuesta por Brenda Churín y Belén Enriquez, que enfrentarán a las 14 a las peruanas Lisbeth Allcca y Claudia Gaona.