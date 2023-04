Una argentina que vive en Reino Unido se volvió viral por su acento "argento"

"So, my favourite drink from Argentina... it's called mate. Yes, mate", empieza Ana Luz, mirando hacia el costado. "YERBA MATE", dice luego de manera frontal a la cámara, con mirada de asesina serial y con fuerte sonido de la "Y".

"We normally have it with... FACTURAS CON DULCE DE LECHE", retruca luego, con el mismo formato.

"Oh, You'd like to know about Argentinean barbacue. So, that's called ASADO".

"Yeah, I can't wait to go home and eat CHINCHULINES", remata mientras de fondo se escucha el sonido de platillos para coronar el chiste.

A post shared by Ana Luz (@unaargentinaenuk)

"Adoro como pasa de Downtown Abbey a Gasoleros", comenta un usuario. El humorista Pablo Molinari le confiesa: "Lloré", junto a un emoji que está llorando de risa. "Es como estar poseído por un espíritu argentino", remarca otra persona. "El inglés va un tono más arriba. El castellano argentino claramente dos tonalidades más abajo", señala alguien más. "Cuando dice "chinchulines" me mató la mirada", es una acotación de otro usuario.

"Es que hay dos caminos, o decirlo bien, o decirlo con el acento inglés y odiarte internamente por días", analiza otra usuaria, a la hora de prensar cómo decir algunas palabras bien típicas de un idioma en otro. "A mí me pasa pero al revés, onda soy como Sofía Vergara en versión masculina", confiesa un hombre, en alusión a la actriz, conocida por su rol de Gloria en "Modern Family".

Varios fanáticos del video tildaron a Ana Luz de "Anya Taylor-Joy colorada" y recordaron algunas entrevistas donde la actriz nacida en Argentina pero radicada en Estados Unidos hace este tipo de comentarios. Uno de los más recordados fue cuando le preguntaron el gusto preferido de helado y ella, en medio de un perfecto ingles, contestó con acento argentino: "Dulce de leche".

Anya Taylor Joy dulce de leche

"Ahora me ayudan a que Anya Taylor-Joy me salude y nos conozcamos (?)", pide luego Ana Luz a modo de chiste.

En su cuenta de Instagram @unaargentinaenuk, Ana Luz sube muchos videos en los que hace observaciones culturales desde su lugar de argentina viviendo en el exterior.