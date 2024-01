Un influencer comparó los precios de Argentina con España y se sorprendió con los resultados

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manu Guija (@manuguija)

En cuanto a la verdulería, el kilo de bananas cuesta más caro en nuestro país: 1,51 euros contra 1,11 en España. En los siguientes productos casi que no hay diferencia: dentífrico (1,99 en España vs. 1,66 acá) y pan artesano (2,59 vs. 2,25).

Los productos que están más baratos en España que en la Argentina

En los siguientes ítems España es más barata que la Argentina: un litro de aceite oliva virgen extra allí cuesta 9.75 euros contra los 11 que cuesta en nuestro país y los fideos tirabuzón están €0,84 vs. 0,88.

En uno de los pasajes del video el influencer destacó: “Una cosa antes de que me salten a la yugular: esto no es representativo de nada, no es la canasta básica, son productos random que elegí yo porque me pintó”.

Y para finalizar, agregó: “Llegamos a la conclusión de que Argentina está picantísima. El problema es que acá el salario mínimo es de 1.134 euros y entiendo que allá (por la Argentina) un millón trescientos mil o un millón y medio de pesos no cobra todo el mundo. O sea en Argentina está hablando precios europeos y sueldos poco europeos”.