Un comentario sobre el pasado reavivó el conflicto entre Maxi López y Wanda Nara

La expareja volvió a intercambiar mensajes en redes sociales luego de que López contara detalles de su vida en Rusia

Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un cruce en redes sociales. Aunque después de mucho tiempo de conflicto la expareja había logrado tener una buena relación, en las últimas horas volvieron a intercambiar mensajes a raíz de las declaraciones de Maxi López sobre su vida en Rusia, cuando estaba casado con Wanda.

El pasado sábado por la noche, el exfutbolista estuvo presente en el programa de Andy Kusnetzoff, “PH: Podemos Hablar” y fue consultado sobre su vida en Rusia. En diálogo con el conductor, López confesó haber tenido fiestas sexuales. Rápidamente, Wanda Nara reaccionó en sus redes sociales y Maxi López volvió a responderle.

“Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar porque ve cosas que nosotros no vimos”, compartió Wanda en su descargo.

Qué dijo Maxi López

Las declaraciones que dieron pie al nuevo cruce fueron las que hizo Maxi López durante su participación en “PH: Podemos Hablar”. Consultado por Andy Kusnetzoff sobre su vida en Rusia, el exfutbolista recordó las particulares fiestas a las que asistía durante esa etapa.

“En Rusia tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo. Y fui aprendiendo, fui conociendo, fui viendo y a él le gustaba eso”, relató López, dando pie a las preguntas del conductor.

Kusnetzoff quiso saber qué tipo de fiestas eran y le pidió que explicara un poco más. “Había dominadoras, había de todo”, respondió Maxi.

Luego, el exfutbolista contó que en una de esas situaciones conoció a una persona a la que le gustaba la violencia. “Quería las dos. Y claro, cuando me sacudió… me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”, relató.

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La respuesta de Wanda Nara

Al día siguiente por la mañana, Wanda Nara respondió a través de sus redes sociales.

“Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también!”, escribió en una historia de Instagram.

Luego, recordó que cuando Maxi llegó a Rusia todavía estaba casado con ella y sumó: “También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

Hacia el final, Wanda compartió otra historia a modo de conclusión y dejó una reflexión para sus seguidores: “Conclusión: Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Ganen su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

El posteo de Maxi López

A los pocos minutos, Maxi López también respondió a los dichos de Wanda Nara a través de sus redes sociales. El exfutbolista decidió hacer una aclaración sobre el momento en el que ocurrieron las situaciones que había relatado en el programa.

“No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió.

“No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados. El pasado no se puede reescribir según el momento”, agregó.