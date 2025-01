Tres películas para ver ante la asunción de Donald Trump

La película dirigida por Ali Abbasi (el iraní nacionalizado danés que venía de hacer una carrera poco distinguida en el terror y la fantasía) se estrenó en 2024 en el Festival de Cannes y llegó a los cines del mundo en octubre, en plena campaña electoral estadounidense. Si bien el proyecto llevaba años desarrollándose, vio la luz mientras Trump se disputaba un nuevo mandato voto a voto contra la candidata demócrata Kamala Harris.

A modo de profecía autocumplida, “El aprendiz” (en referencia al nombre en español del famoso reality) repasa la juventud de Trump en Nueva York en los setenta, cuando desarrollaba sus primeros proyectos inmobiliarios (a pesar de su padre y de la opinión de sus pares, que desconfiaban de sus capacidades). Sobre todo, se centra en el vínculo formativo que Trump tuvo con Roy Cohn, un polémico e implacable abogado conocido por su rol en el gobierno de Joseph McCarthy: fue clave en en las persecuciones a comunistas y homosexuales.

Según deja ver la película, Cohn fue el encargado de transformar a un Trump paria y tímido, en un empresario ambicioso y brutal. La dupla actoral que forman Sebastian Stan en la piel del protagonista y Jeremy Strong (el inolvidable Kendall de “Succession”) en el rol de Roy es el motor de una película fundamental para entender la construcción del personaje de quien hoy es presidente. Los intérpretes se corren de la tentación de imitar y en cambio logran representar la compleja esencia de esos dos hombres, cuyo encuentro terminaría torciendo el rumbo de la humanidad. Por su trabajo en "El aprendiz", ambos recibieron diversas nominaciones a premios y Strong se perfila como candidato a estar en la categoría Mejor Actor de Reparto en los próximos Oscar. Se puede ver en Apple Tv+.



Hace pocos días se cumplieron cuatro años del 6 de enero del 2021, la fecha de la violenta toma del Capitolio de Estados Unidos. Ese día, tras una arenga de Trump, que denunciaba había habido fraude en las elecciones que venía de perder contra Joe Biden, miles de partidarios (encabezados por grupos de derecha como los Proud Boys) marcharon al emblemático edificio donde el poder legislativo se disponía a ratificar el resultado de los comicios. La multitud ocupó el lugar por la fuerza, agredió a personal de seguridad y de prensa, y destruyó parte del patrimonio. La jornada dejó cuatro muertos, y cinco policías fallecieron posteriormente como consecuencia de los hechos.

El documental “Cuatro horas en el Capitolio”, una coproducción original de Max con la BBC dirigida por Jamie Roberts, reconstruye tal como su título lo indica el minuto a minuto de las horas que duró la toma. Con imágenes nunca antes vistas, en su mayoría tomadas por los propios manifestantes, y testimonios exclusivos de algunas de las personas involucradas, permite sentir de primera mano la vorágine y la tensión de ese día.

Como consecuencia de su participación en los hechos del 6 de enero, Trump atravesó su segundo impeachment, acusado por incitación a la insurrección. Aunque estuvo cerca de ser condenado, fue absuelto por el Senado. Unas 900 personas fueron juzgadas y condenadas por participar de la toma, y se espera que el flamante presidente les otorgue a algunos el indulto. La película se puede ver en Max.



