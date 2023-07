Tom Cruise regresa a la acción más pura con otra "Misión imposible"

El gran aliado del actor en “Misión imposible 7” ha sido nuevamente el director Christopher McQuarrie. Aunque la idea al inicio de la saga, allá por los años 90, era que cada realizador mostrara su propia visión, todo cambió cuando en la quinta parte entró McQuarrie y se quedó ya como residente. McQuarrie ganó el Oscar a mejor guión con su segundo trabajo, “Los sospechosos de siempre”, y desde entonces no ha dejado de progresar en la industria. Coincidió con Tom Cruise por primera vez en 2008 con el libreto de “Valkiria”, y a partir de ahí no han dejado de trabajar juntos: como guionista (o coguionista) estuvo en “La momia”, “Al filo del mañana” y “Top Gun: Maverick”. Y en la labor de dirección estuvo en “Jack Reacher” y en las “MI” 5 y 6.

Después de la pandemia, el equipo de “Misión imposible” fue uno de los primeros que volvió a rodar una película de estas características. Y eso que ya habían empezado a rodar el 20 de febrero de 2020 en Venecia, pero tras tres semanas tuvieron que pararlo todo. Volver a la producción fue prueba y error constante, con distintos paréntesis. La película se rodó en Italia, Noruega, Reino Unido, Suiza y casi en Polonia. “Casi” porque la idea original de McQuarrie y compañía era volar un puente que está en el lago Pilchowickie desde 1912 y que había usado en la Segunda Guerra Mundial. Aunque en un principio en Polonia no pusieron muchas trabas, los entusiastas de la historia consiguieron convertirlo en propiedad cultural e impedir el destrozo. Al final, la secuencia filmó en el Reino Unido.

Durante la grabación se vio a Tom Cruise haciendo diferentes acrobacias en un avión, lanzándose al vacío en moto o encima de un tren. De hecho, McQuarrie contó que el actor y él consiguieron hacer una escena de acción que parecía imposible. “El viernes por la mañana le dije a Tom que la tecnología para grabar una escena específica simplemente no existía. Para las seis de la tarde, ya existía”, escribió el cineasta en Twitter.

mision2.jpeg Pura adrenalina: Tom Cruise salta al vacío desde una moto. El actor no usa dobles de riesgo.

La trama del film se ha mantenido bajo siete llaves. Lo único que se adelantó es que narra la lucha del agente especial Ethan y sus colegas contra un programa de inteligencia artificial que pone en peligro a la humanidad. También se sabe que van a volver a la historia viejos amigos: regresan Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby. Y además se une Hayley Atwell (Peggy Carter en el Universo de Marvel), que interpretará a Grace, un personaje destructivo cuyas alianzas nunca estarán muy claras. El elenco se completa con Esai Morales (“Titans”) como el villano principal, Rob Delaney (“Deadpool 2”), Cary Elwes (“Saw”) y Greg Davis (“Top Gun: Maverick”), en un reparto que siempre puede esconder pequeñas sorpresas para los fans. En el trailer, por ejemplo, aparece Henry Czerny, que en su día fue el encargado de hacer explotar la trama en la película de Brian De Palma y ahora vuelve para poner en un brete a Ethan.

No sólo Cruise trabajó duramente a nivel físico en las escenas de acción. Hayley Atwell, por ejemplo, contó que debió entrenar cinco meses antes de empezar a rodar. “Me acuerdo de una escena en la que estamos con Tom dentro de un tren, en posición vertical”, dijo. “Teníamos que pasar de un vagón de tren en posición horizontal a uno vertical en seis segundos. Creo que lo hicimos cinco o seis veces. Y había que volverlo a hacer. Y Tom me mira y me pregunta: «¿Estás bien? ¿Qué necesitás?».”¡No lo sé! ¡No sé ni siquiera si sé algo!”, exclamó la actriz.

mision3.jpg El elenco junto al director Christopher McQuarrie (a la derecha).

Presupuesto millonario

Con un presupuesto de 290 millones de dólares, “Misión imposible 7” es la entrega más cara de la saga y con diferencia, muy por encima de los 178 millones invertidos por su predecesora. Las primeras críticas ya la sitúan como lo mejor de la franquicia, que por otro lado parece no tener desgaste. Todos los films con Cruise en la piel de Ethan Hunt han sido un éxito. Sólo la tercera película tuvo un desempeño un tanto flojo, con un costo de 150 millones frente a una recaudación de 399. Así, costando el doble de la media del resto de anteriores entregas juntas, el sitio ScreenRant estimó recientemente que la séptima película necesitará recaudar 800 millones de dólares para asegurarse no ser el film con peor desempeño de la saga. Es decir, que para mejorar la performance de “Misión imposible 3”, que recaudó 2,7 veces su presupuesto, “Misión imposible 7” tiene que sobrepasar los 785 millones de dólares.

La saga cinematográfica, basada en una popular serie televisiva de los años 60, arrancó en 1996 con una entrega que recibió muy buenas críticas, dirigida por Brian De Palma. Casi tres décadas después se ha convertido en un auténtico fenómeno, con unos ingresos totales de taquilla de más de 3.500 millones de dólares.