Todos los estilos y el glamour en la alfombra roja de los Globo de Oro

Sin olvidar, por supuesto, el nuevo look de Emma Stone.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/piccolaminiera/status/1876055935455785275&partner=&hide_thread=false IMAGINE LOOKING LIKE DEMI MOORE AT 62#GoldenGlobes pic.twitter.com/3wOunXYqas — MIRIANA (@piccolaminiera) January 5, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/THR/status/1876065036864803124&partner=&hide_thread=false Miley Cyrus stuns at the 2025 #GoldenGlobes pic.twitter.com/TRAmHF2Ck2 — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2025

En la entrega de los Globos de Oro 2025, a cargo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, "Emilia Pérez", "The Brutalist", "The Bear" y "Only Murders in the Building" son las producciones más nominadas, en una gala que busca superar récords de audiencia con Nikki Glasser como anfitriona.

"Emilia Pérez", con Zoe Saldaña, Selena Gómez, y Karla Sofía Gascón, encabeza la lista con 10 nominaciones. Le siguen "The Brutalist", protagonizada por Adrien Brody, que tiene siete nominaciones, y "Cónclave", con seis.

En televisión, la serie "The Bear" se llevó cinco nominaciones, mientras que "Shogun" y "Only Murders in the Building" tuvieron cuatro.

