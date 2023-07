The Cure, Blur y Pet Shop Boys serán las principales figuras del Primavera Sound porteño

Un dúo legendario. P et Shop Boys, entre los más esperados.

Irreverentes. The Cure, liderados por Robert Smith, vuelve a la Argentina a reencontrarse con sus fans.

El regreso de The Cure a la Argentina finalmente ocurrirá el sábado 25 de noviembre, en tanto que Blur hará lo propio al día siguiente, en el marco de la segunda edición local del Primavera Sound, que se desarrollará en el Parque Sarmiento porteño, según la grilla por día dada a conocer por la organización.

De acuerdo a lo informado por la organización, el sábado 25 de noviembre estarán, además de The Cure, Coleman, Conociendo Rusia y Dillom; Róisín Murphy, Black Midi, El Mató a un Policía Motorizado, Muna, Slowdive, The Twilight Sad, Akim 88, DJ Playero, Fermín, Juana Rozas, Just Mustard, K4, Las Tussi, Mi Amigo Invencible, Marina Herlop, Nashy Nashai, Puerto Candelaria y Ronpe 99.

El domingo será el turno de The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Milo J, Domi & JD Beck, Dorian Electra, Marina Sena, Off!, Turf, Virus, Weyed Blood, Evlay, Lara91K, Limón, Pacífica, Rayos Láser, Ryan, Uma, Vinocio, Viva Elástico, Winona Riders y Yami Safdie; además de los mencionado números centrales con Blur, Beck y Pet Shop Boys.

Por su parte, Black Midi, Róisín Murphy, Slowdive, Anita B Queen, Francizca, Fonso, Ibiza Pareo, J. Cartriel y Sebastián Arpesella serán parte del Primavera en la Ciudad, es decir que ofrecerán actuaciones en distintas locaciones de Buenos Aires, las cuales aún no fueron detalladas.