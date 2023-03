Telefe y Marley se reunieron para hablar sobre los rumores de abuso infantil

Sin embargo, y ante un Lanata asombrado por el impacto de la noticia que estaba dando Calabró, no fue lo único que dijo en cuanto al tema. "Además, Alejandro, y cuando digo Alejandro digo Marley, está preocupado y se puso en contacto con algunos periodistas amigos que tiene en el medio porque quería saber qué se estaba diciendo en los chats de los periodistas de chimentos".

"Eso que contás no estaría hablando muy bien que digamos de Marley, porque si vos estás limpio o no tenés de qué preocuparte no vas a andar preguntándoles a tus amigos a ver qué se dijeron o qué material se filtró", amplió Lanata.

En los últimos días, Telefe, que se esfuerza denodadamente en mantener su imagen de "canal de la familia", se vio sacudido por la detención de Marcelo Corazza y por la denuncia contra Jey Mammon en casos que giran alrededor del aberrante delito de corrupción y abuso de menores de edad.

El nombre de Marley surgió de los mensajes que dieron en Instagram en torno a Lucas Benvenuto, el joven denunciante de Jey Mammon, quien entre otras mil consideraciones contó que las denuncias contra famosos no terminarían en el conductor de La Peña de Morfi, sino que llegarían hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, contó que en breve sería involucrado "otro conductor, también de Telefe y que viaja por el mundo".