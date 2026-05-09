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Chiqui Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo del arbitraje ante Central

El titular de la AFA llamó por teléfono a Néstor Grindetti y de paso le reclamó que devuelva el dinero que le prestó el organismo al principio de su gestión

9 de mayo 2026 · 14:24hs
Chiqui Tapia llamó a Grindetti y de paso le reprochó que le debe dinero a la AFA.

Chiqui Tapia llamó a Grindetti y de paso le reprochó que le debe dinero a la AFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, le reprochó al titular de Independiente, Néstor Grindetti, sus comentarios públicos sobre los árbitros designados para el partido que Central e Independiente jugarán este domingo por los playoffs del torneo Apertura.

Grindetti dijo durante la semana que en el club de Avellaneda estarán "atentos" el domingo al arbitraje de Yoel Falcón Pérez en la cancha y Lucas Novelli en el VAR, con lo que, sin decirlo, sugirió que podrían perjudicar a Independiente.

El directivo respondió de esa manera a una consulta periodística a propósito de trascendidos que hablaban de un malestar en el Rojo por la terna de árbitros asignada al partido por los octavos de final del Apertura, que se jugará a las 15 del domingo en el Gigante.

Leer más: Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Qué le dijo el Chiqui Tapia a Grindetti

Según contó el periodista Daniel Avellaneda en el programa La Oral Deportiva que emite Radio Rivadavia, Tapia llamó por teléfono a Grindetti para expresarle su malestar por sus comentarios. "Néstor, esto no se hace. Condicionar al árbitro no está bien", contó Avellaneda que le dijo el Chiqui Tapia al presidente del Rojo.

El periodista contó que Tapia estaba muy enojado con Grindetti, no sólo por lo que dijo sino porque además, según reveló, también recibió quejas del presidente de Central, Gonzalo Belloso.

En el diálogo, que habría sido tenso, Tapia también chicaneó a Grindetti con la siguiente frase: ""A ver si empezás a devolver la guita que te prestamos al inicio de la gestión", en relación a adelantos de dinero que la AFA le hizo a Independiente para que pudiera hacer frente a sus compromisos financieros.

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