Taylor Swift lanzó su nuevo álbum de estudio "The Tortured Poets Department"

Lo cierto es que "The Tortured Poets Department (TTPD)" sale a la venta este viernes, en formato de CD y vinilo. En la Argentina está disponible en las plataformas de streaming desde las 2 AM, algo que en Spotify quedaba claro con el cronómetro que contaba los minutos para que los nuevos temas puedan ser escuchados.

El álbum llegó con una sorpresa: "The Tortured Poets Department" es un megaálbum doble de 31 canciones. Poco antes de la medianoche, el esperado undécimo álbum de estudio de la superestrella apareció en Apple Music. Y a las 2 AM hora de Miami, Swift lanzó por sorpresa una segunda versión del álbum con 15 canciones extras titulado "TTPD: The Anthology".

Qué dijo Taylor Swift de "The Tortured Poets Department"

Para conmemorar la ocasión, la propia Swift escribió que el álbum es "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue sensacional y doloroso a partes iguales" en la página de Instagram el viernes.

"Este periodo de la vida de la autora ya ha terminado, el capítulo está cerrado y tapiado. No hay nada que vengar ni cuentas que saldar una vez que las heridas han cicatrizado. Y después de reflexionar, un buen número de ellas resultaron ser autoinfligidas", escribió. "Esta escritora cree firmemente que nuestras lágrimas se vuelven sagradas en forma de tinta sobre una página. Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada".

La portada de "The Tortured Poets Department"

Al anunciar el nuevo disco, Taylor Swift dio a conocer la portada de TTPD, la cantidad de canciones y los títulos que componen su undécimo álbum. Con 16 canciones en la versión estándar, habrá otras versiones con cuatro bonus tracks adicionales para CDs y discos de vinilo, así como los 15 temas de la edición "TTPD: The Anthology".

Taylor Swift The tortured poets department.png Este viernes 19 de abril, Taylor Swift publicará el disco "The Tortured Poets Department".

El álbum incluye 16 temas con un bonus track titulado "The Manuscript". Cuenta con colaboraciones con Post Malone en un tema titulado "Fortnight", el single principal del álbum, y con Florence + The Machine en una canción titulada "Florida!!!".

El videoclip de "Fortnight" se estrenará el viernes a las 08:00 p.m. hora de Miami, según Swift, que escribió el jueves en su página de Instagram que ha sido "una gran fan" de Post Malone "por el escritor que es, su experimentación musical y esas melodías que crea y que se te quedan grabadas en la cabeza para siempre".

A continuación, el listado completo de todas las canciones de The Tortured Poets Department:

1- Fortnight (con Post Malone)

2- The Tortured Poets Department

3- My Boy Only Breaks His Favorite Toys

4- Down Bad

5- So Long, London

6- But Daddy I Love Him

7- Fresh Out the Slammer

8- Florida!!! (con Florence + The Machine)

9- Guilty as Sin?

10- Who’s Afraid Of Little Old Me?

11- I Can Fix Him (No Really I Can)

12- loml

13- I Can Do It With A Broken Heart

14- The Smallest Man Who Ever Lived

15- The Alchemy

16- Clara Bow

17- The Black Dog (The Anthology)

18- imgonnagetyouback (The Anthology)

19- The Albatross (The Anthology)

20- Chloe or Sam or Sophia or Marcus (The Anthology)

2- How Did ir End? (The Anthology)

22- So High School (The Anthology)

23- I Hate It Here (The Anthology)

24- thanK you alMee (The Anthology)

25- I Look in People's Windows (The Anthology)

26- The Prophecy (The Anthology)

27- Cassandra (The Anthology)

28- Peter (The Anthology)

29- The Bolter (The Anthology)

30- Robin (The Anthology)

31- The Manuscript (The Anthology)