Taylor Swift lanzó un adelanto de su nuevo disco con abundantes pistas sobre a quién lo dedica

>> Leer más: Taylor Swift sumó un nuevo récord a su impresionante carrera

Al salir del mismo, ingresa en un pasillo blanco -que se asimila al de un psiquiátrico- hasta llegar a una puerta con la inscripción “The Tortured Poets Department”, donde al entrar aparecen dos escritorios con máquinas antiguas de escribir y una anotación en el calendario para el próximo viernes 19 de abril sobre el lanzamiento del video musical.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

La misteriosa biblioteca en Los Ángeles

Como método de promoción del nuevo disco, el equipo de Swift instaló dentro de una biblioteca en Los Ángeles un set especial para que los fans visiten y encuentren aún más pistas y referencias a lo que será el nuevo lanzamiento.

Allí se encontraron distintos guiños -llamados “easter eggs”- que dan indicios de temas que tocará la artista durante sus nuevas canciones y que se relacionarán también a su pasado, con indirectas a algunos temas que fueron inspirados en su relación con Alwyn.

Taylor Swift biblioteca.jpg

- Seis cajones abiertos

Apenas se observa el set en la biblioteca californiana, aparece un stand formado por 72 cajones de los cuales solamente 6 están abiertos con flores muertas y pequeñas hojas de papel dentro. Las teorías de los más fanáticos apuntan que 72 es una referencia a los meses de relación con el inglés y las hojas a posibles invitaciones de casamiento que nunca fueron enviadas.

- La lavanda seca

Tras el lanzamiento de “Lavender Haze” en el disco “Midnights” (referida a un antiguo término sobre la primera etapa de enamoramiento en pareja), el set preparado cuenta con una extraña decoración de un florero con lavanda seca, lo que parece dirigirse a la muerte del enamoramiento.

>> Leer más: La teoría detrás del título del nuevo disco de Taylor Swift y su relación con un ex

- La tela de vestido de novia

Los detalles de las cortinas como otras telas blancas puestas sobre el set parecieran ser velos del estilo que se utiliza para los vestidos de novia, en una posible referencia a un casamiento que nunca llegó.

Taylor Swift biblioteca 2.jpg

La relación de Taylor Swift y Joe Alwyn

Taylor Swift mantuvo una relación con Joe Alwyn durante seis años, hasta que rompieron a finales de 2022 sin que ninguno de ellos brindara mayores detalles al respecto. Este noviazgo fue el más extenso y estable que tuvo la cantante hasta el momento, y hasta se rumoreaba de un posible casamiento.

Durante la etapa de pandemia, Alwyn ayudó a Taylor a escribir una gran cantidad de canciones para los álbumes que publicó en esa etapa y la artista le dedicó varios temas de amor. No obstante, todo se desvaneció y, según desveló Swift, este nuevo disco llevaba dos años en producción, lo que da a entender que se escribió durante los últimos meses de la pareja y tras la ruptura.

Taylor Swift Joe Alwyn.jpg

>> Leer más: Los novios de Taylor Swift y las canciones que le dedicó

Desde hace unos meses, la cantante parece haber pasado de página y se muestra públicamente con su nuevo novio Travis Kelce, reconocido jugador de fútbol americano de la NFL. A diferencia de su relación con Alwyn, ambos se acompañan tanto en los partidos de los Kansas City Chiefs como en varios conciertos alrededor del mundo.

Las canciones de “The Tortured Poets Department”

- “Fortnight” junto a Post Malone

- “The Tortured Poets Department”

- “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

- “Down Bad”

- “So Long, London”

- “But Daddy I Love Him”

- “Fresh Out the Slammer”

- “Florida!!!” junto a Florence and The Machine

- “Guilty as Sin?”

- “Who's Afraid of Little Old Me?”

- “I Can Fix Him (No Really I Can)”

- “loml”

- “I Can Do It With a Broken Heart”

- “The Smallest Man Who Ever Lived”

- “The Alchemy”

- “Clara Bow”