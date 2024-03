Tano Marciello: "Mi sueño es tocar hasta que se me apague la vida"

Esa anécdota lo pinta de cuerpo entero. Es que toda su vida estuvo ligada al esfuerzo. Por ejemplo, luego de tres años de trabajo en una carpintería, a los 15 pudo comprar su primera guitarra eléctrica, una Ibanez CN 250, y de allí no se detuvo más. Alguna vez escuchó el punteo embriagador de Carlos Santana en “Black Magic Woman” y sintió un flechazo sonoro que lo enamoró de por vida. Sus influencias fueron Paco de Lucía, Steve Howe, Al Di Meola, Gary Moore, Eddie Van Halen y Luis Salinas, pero el tiempo está de su lado, y hoy él es un referente indiscutible.

En una charla con La Capital, el Tano habló del gran momento de su grupo, que integra junto a Melina Marciello, Leandro Radaelli y Giuliano Noe; dijo que mantiene sus ideales musicales y personales; y dijo que siempre se sintió lejos de la escena política, lo que se manifiesta a través de sus canciones críticas contra el sistema. Y a la hora de levantar banderas, alzó la voz para defender a los artistas: “La cultura siempre es golpeada en todos los aspectos porque no hay representantes capacitados para honrarla. Todo es transa, y yo estoy afuera de eso”.

PERVERSOS

En las bandas heavy en formación cuando un integrante le pide que haga un buen punteo de guitarra, los violeros suelen responder: “toco lo que puedo, no soy el Tano Marciello”. ¿Te sentís un referente como guitarrista del metal? ¿Te pesa ese prestigio?

En realidad, a veces me hacen sentir que soy un referente y que no tocan como Marciello. Pero cuando en la convención sale este comentario que decís, les digo que cierren los ojos y que toquen lo que sientan en el momento y que practiquen algo en la semana. Generalmente me demuestran que soy un referente, pero no mantengo presente ese legado.

Pasaste la barrera de los 60 años y tus ideales musicales siguen en pie. ¿También mantenés en alto tus mismos ideales políticos y sociales de cuando tenías 20 años?

En principio, sigo manteniendo mis ideales musicales, familiares y de vida privada. Mis ideales políticos no los comparto y no le creo a ninguno, ya que todo es un negocio, al menos dentro de la política, y yo no tengo dinero suficiente para entrar en el negocio de la política. Además, siempre trato de alejarme de los engendros y entidades despreciables.

Las letras de la banda tienen un fuerte mensaje contra el sistema corrupto, la voracidad capitalista y la invasión mediática. ¿Considerás que el heavy debe ser contestatario por naturaleza o puede haber un heavy más light?

Lo que pasa es que soy un ciudadano y me codeo con gente que frecuento en los barrios, calles o villas, en donde al entablar una conversación afloran estos mensajes en las letras. Si es poético padece de metáforas o cosas que puedas imaginar, es directo. Creo que el rock pesado, el metal pesado siempre esta ligado a un contexto descriptivo del día a día.

otratano11.jpeg La guitarra eléctrica y el Tano Marciello, una pareja inoxidable.

Son tiempos en los que el gobierno nacional ataca y desvaloriza a la cultura. ¿Sentís que hay que levantar la voz más fuerte que nunca ante tanta agresión?

Que yo recuerde nunca vi que el gobierno apoye a la cultura, solo lo hace para espectáculos populares y escapistas. Prefiero responder que en mi caso yo me autogestiono y a las trompadas abro camino para hacer mis recitales y no le debo nada a nadie. La cultura siempre es golpeada en todos los aspectos porque no hay representantes capacitados para honrarla. Todo es transa, y yo estoy afuera de eso.

¿Qué proyectos tiene la banda a mediano y largo plazo en cuanto a grabaciones y giras?

CTM tiene muchas giras desde que comenzó el año y se siguen sumando fechas. Esto hace que se demore fijar fecha de grabación. De todos modos, hay unas 7 canciones dando vueltas, pero que todavía no se comenzaron a ensayar, dado que estamos tocando y viajando mucho.

Por último, todo músico tiene un sueño por delante. ¿Cuál es el tuyo?

Mi sueño es tocar hasta que se me apague la vida.