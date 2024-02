Tamara Pettinato habló sobre las acusaciones de abuso de su padre: "No hay denuncias en la Justicia"

Tras las acusaciones que recibiera Roberto Pettinato por parte de compañeras de trabajo, su hija disparó: "No me interesa esta polémica"

Luego, Granata fue invitada a "LAM", y las angelitas no dudaron en cuestionar sus dichos . Quien más se enfrentó a la diputada fue Fernanda Iglesias, periodista que fue compañera de Roberto Pettinato en distintos programas de televisión . Iglesias aseguró que fue acosada por el ex Sumo y compartió situaciones aberrantes que le hizo vivir, como por ejemplo, cuando el músico se masturbó en frente de ella en un camarín contra su voluntad.

Estas acusaciones no son nada nuevo para el conductor, desde el 2018, año en el que irrumpió el movimiento feminista, una decena de ex compañeras de Roberto Pettinato comenzaron a relatar situaciones de abuso con el músico . Aunque el ex Sumo permaneció en silencio frente a estas declaraciones, quien sí se expresó al respecto fue su hija Tamara.

Abordada por un móvil de "Socios del espectáculo", programa que en Rosario se emite por El Tres, la hija de Roberto Pettinato se mostró reacia a dar respuestas muy contundentes. "Hay mujeres que salieron a hablar y contaron que sufrieron situaciones de abuso", comenzó a interrogar la cronista. "Nunca me metí en eso, no sé qué quieren que diga", respondió Tamara.

Luego, la periodista le preguntó por las declaraciones de Amalia Granata en el ciclo radial donde Tamara Pettinato trabaja. "Vino de invitada y hablamos de cosas que nosotras vimos y sabemos, pero no lo desarrollamos. El día que quiera hablarlo en el aire, y contar cosas que sé y que vi, lo haré", expresó la hija del músico.

“No me interesa entrar en esta polémica, no es algo que haya denuncias en la Justicia, es algo que lo hacen mediático y nada más”, agregó Tamara sobre las acusaciones de acoso que hay contra de su papá. “Que sigan hablando lo que quieran, no me incumbe. No quiero sumar mi granito de arena en nada", concluyó, tajante.