Fernanda Iglesias aseguró que fue acosada por Roberto Pettinato: "No fue un romance"

"Fui muy feliz porque me dejaba desarrollar no solo como panelista, en ese momento se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo", expresó Granata y agregó: "Después desfilaron muchas (mujeres) que no congeniaban con Roberto. Cuando lo sabés llevar te divertís y lo pasas bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas... yo he visto cada cosa, que si yo hablara... Después eran todas acosadas".