"Spinetta y las Bandas Eternas" cumple 14 años: la última gran noche del Flaco

El homenaje de Spinetta a otros músicos

“A veces me reclaman por qué no hacemos una retrospectiva de todas las bandas y hacer un River, pero no lo pienso así. Hay algo dentro de mí que se niega a aceptar el paso del tiempo como toda persona”, había dicho el Flaco un tiempo antes del recital en una entrevista. “Los homenajes son para la gente que no está. Muchos amigos me dicen que tengo que hacer un concierto con todos los temas de todas las épocas y festejar tantos años con la música y yo no lo veo ni cuadrado”, agregó en la misma nota. Sin embargo, luego cambió de opinión.

Este show se convirtió en una suerte de celebración de todo el rock argentino, ya que abarcó a otros autores fundamentales de la música nacional. De hecho, los hijos de Spinetta, Dante y Valentino, lo acompañaron en una particular versión de “Necesito un amor” de Javier Martínez. Además, interpretó “El Rey Lloró” de Lito Nebbia y “Adónde está la libertad” de Pappo (en dupla junto a Juanse) como homenaje, pero también se tomó un tiempo para interpretar otro temas históricos junto a sus intérpretes originales: “Las cosas tienen movimiento” con Fito Páez, “Té para tres” con Gustavo Cerati y “Rezo por vos” con Charly García. Miguel Abuelo y Tanguito también fueron homenajeados en la mítica noche del rock.

"Spinetta y Las Bandas Eternas" en el recuerdo

Luis Alberto Spinetta - Mi Elemento (En Vivo Estadio Vélez Sarsfield)

Con 52 canciones, este concierto involucró a más de treinta músicos y fue editado en un boxset de tres CDs, tres DVDs, uno de ellos con los ensayos previos, y un libro de fotos.

En el momento que culminaba el espectáculo, cuando con los Almendra concluyó la interpretación de “Muchacha ojos de papel”, Spinetta se dirigió a su público: “¿Son felices?”, preguntó el Flaco como si más que tratarse de un homenaje a sí mismo hubiera sido una concesión para tributar a sus seguidores.

Los invitados de lujo de Spinetta

Spinetta inició el concierto revelando que varios músicos que había invitado no podrían estar esa noche por distintos motivos, entre los que se destacaban Pedro Aznar, Lito Vitale, Litto Nebbia, Rodolfo Mederos y León Gieco, entre otros. En tanto, advirtió que hubiera querido versionar canciones de Moris, Andrés Calamaro, Carlos “El Indio” Solari y Hugo Fattoruso.

Durante la noche, sin embargo, se pudieron ver en vivo algunas de las colaboraciones más importantes y recordadas de la historia de la música. Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez, Ricardo Mollo y Juanse acompañaron con gran emoción al Flaco Spinetta en lo que fue su última gran presentación arriba de los escenarios y el concierto más recordado de su carrera.

Las Cosas Tienen Movimiento (En Vivo Estadio Vélez Sarsfield)

¿Adónde Está la Libertad? (En Vivo Estadio Vélez Sarsfield)

Luis Alberto Spinetta - Bajan (En Vivo Estadio Vélez Sarsfield) ft. Gustavo Cerati

Luis Alberto Spinetta - Rezo por Vos (En Vivo Estadio Vélez Sarsfield) ft. Charly García