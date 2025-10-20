La Capital | Información General | facultades

Facultades de Medicina repudian jornada antivacunas en la Cámara de Diputados

La facultad de Ciencias Médicas de la UNR, y otras entidades de Salud del país, se suman al rechazo de un acto que reúne a referentes del negacionismo sanitario

20 de octubre 2025 · 13:24hs
Uno de los anexos del congreso es el escenario donde este lunes se desarrolla una jornada que custiona a las vacunas 

Uno de los anexos del congreso es el escenario donde este lunes se desarrolla una jornada que custiona a las vacunas 

Un comunicado emitido por el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, del que participa la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fijó una clara posición en contra de una jornada que se realiza desde las 9 en un anexo de la Cámara de Diputados de la Nación y que consideran "antivacunas" por la propuesta y los disertantes, la mayoría pertenecientes al negacionismo sanitario.

Aunque distintas entidades pidieron revocar su realización, el evento se está desarrollando este lunes. La actividad, impulsada por la diputada nacional del PRO María Inés "Marilú" Quiroz, recibió fuertes cuestionamientos de prestigiosas instituciones relacionadas con la Salud en la Argentina, como la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro, denominado “¿Qué contienen realmente las vacunas?” cuenta con la presencia de varios referentes del negacionismo sanitario, entre ellos Augusto Roux, Lorena Dibiasi, Oscar Botta, Viviana Lens y Xavier Huelmo. La diputada chaqueña Marilú Quiroz, cerrará el encuentro cerca de las 15 con una exposición propia.

De acuerdo a lo expresado por las facultades públicas argentinas nucleadas en el Foro, "en virtud de su misión institucional y como referentes de la educación médica pública argentina, manifestamos el rechazo a la realización de un evento con contenidos antivacunas en el Congreso de la Nación".

Leer Más: Una molécula que promete cambiar la forma de tratar la obesidad

Las vacunas, destacan, "constituyen una de las intervenciones sanitarias más efectivas, seguras y costo-efectivas en la historia de la salud pública, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas como herramientas esenciales para la prevención de enfermedades transmisibles, la protección de la infancia y la reducción de la mortalidad global", señalan los firmantes del documento, entre quienes se encuentra el decano de Ciencias Médicas de la UNR, Jorge Molinas, secretario de la organización que nuclea a facultades públicas del país.

vacuna contra el dengue

Contra los discursos "anticiencias"

El Estado y sus instituciones, continúa el comunicado, "tienen la responsabilidad de promover el conocimiento riguroso y garantizar que las decisiones en materia de salud se basen en datos confiables. Los espacios oficiales no pueden servir para legitimar discursos de anticiencia que ponen en riesgo la protección sanitaria de la población".

El Foro de facultades de medicina considera que actos como el de este lunes en el Congeso son "amenazas reales a la salud colectiva". En este sentido, pidieron revocar la autorización para la realización del evento. El pedido de varias entidades fue desoído.

Otros rechazos

La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires también se manifestó en ese sentido: "El título de la actividad y los contenidos impresionan sesgados hacia la desinformación".

También se manifestó en contra el Colegio de Médicos de Buenos Aires y miembros de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

"Destacamos que la estrategia de vacunación universal, con las vacunas incluidas en el Calendario Nacional es la mejor inversión que realiza el Estado Nacional basado en la equidad y la ética. Ha permitido, en las últimas décadas, el control de las enfermedades inmunoprevenibles y la eliminación de algunas de ellas como la poliomielitis, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita", enfatizaron desde le federación.

Se dice que las vacunas son "víctimas" de su propio éxito. Esto refiere a que gracias a su aplicación se han erradicado o controlado enfermedades muy graves, y es por eso que las nuevas generaciones no registran su importancia, al creer que esos problemas ya no existen, sin detenerse en el motivo de esos logros. "Debido al éxito de la vacunación se ha perdido en la comunidad y el equipo de salud el concepto de riesgo (enfermedad potencialmente grave / mortal) que es uno de los factores que explica la disminución de las coberturas vacunales que deberían ser igual o mayor al 95%", añadieron desde la federación de médicos bonaerenses.

La polémica jornada

La jornada impulsada por la legisladora, que suele votar alineada con iniciativas del gobierno del presidente Javier Milei, incluye disertaciones como “Vacunas de calendario y autismo”, a cargo del médico Oscar Botta, miembro de la organización internacional Médicos por la Verdad y "Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio", a cargo de Viviana Lens.

Médicos por la Verdad fue denunciada por difundir información falsa sobre la pandemia de Covid, en 2019. En 2020, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España abrió un expediente contra la organización por violar el Código Deontológico y generar alarma social, al negar la pandemia y rechazar medidas básicas de prevención.

Noticias relacionadas
El sorteo del Quini 6 del domingo 19 de octubre

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

A pesar de las promociones por el Día de la Madre, las ventas cayeron. 

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

encontraron muerto al cientifico del conicet que estaba desaparecido en alemania

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuanto asciende el sueldo inicial

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Lo último

Facultades de Medicina del país repudian jornada antivacunas en Diputados

Facultades de Medicina del país repudian jornada antivacunas en Diputados

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Fiscalía analiza la posible participación de cuatro sospechosos en el ataque ocurrido contra el Hospital Clemente Álvarez el jueves pasado

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán
Ovación

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Policiales
Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

La Ciudad
Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia