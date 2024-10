Serrat, Darín, Calamaro, Drexler y otros amigos celebran a Joaquín Sabina con su "último vals"

"Cuando no salga mi jeta en los diarios", "cuando sólo esté de moda si me caigo otra vez del escenario", le canta Joaquín Sabina a un vaso de whisky y un cenicero humeante. Acodado en la barra de un bar y con su ya inconfundible voz áspera y nocturna, así arranca Sabina el videoclip de "Un último vals", lo que podría ser su testamento musical antes de arrancar lo que él mismo anunció como su gira final por España. Y frente a semejante evento no podían faltar sus amigos, que llegan de a uno para reunirse a la mesa de bar a celebrar sus versos.