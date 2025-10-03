Museo Estévez y revista Bío, impulsan actividades conjuntas

En el marco del recoleto Museo Estévez, la periodista Mariana Rapoport y la fotógrafa Victoria Schiopetto disertaron sobre sus nuevos lanzamientos editoriales. Participaron del evento, destacados profesionales de la arquitectura, el diseño y representantes de la cultura de Rosario. Con el apoyo de Neostone - muebles de cocina y vestidores - by Accesaniga S.A., los invitados disfrutaron de una muy amena exposición de Mariana y Victoria, en una espléndida tarde de primavera.