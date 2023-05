Revelan detalles de la denuncia de Callejón contra su ex esposo por violencia de género

Si bien en 2022 María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en buenos términos y aseguraron que todo estaba en armonía por el bien de su hija, en los últimos días todo cambió abruptamente cuando la actriz contó que vivió situaciones violentas con el músico, las que fueron el detonante para la separación de manera definitiva. Y ahora la artista denunció judicialmente al padre de su hija Giovanna. “Diotto quería que me quedara en casa, cuidando de mi hija y que no trabajara”, asegura en el escrito. “Diotto comenzó a maltratarme, gritarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su exclusiva propiedad. Tenía constantes manifestaciones tendientes a humillarme, avergonzarme e intimidarme”, explicó en la presentación.

En el desarrollo de la denuncia, Callejón detalla un hecho violento del 5 de julio de 2022: “Mientras nuestra hija estaba en la habitación, Diotto me llevó a la cocina donde me empezó a exigir que reconozca que lo que yo aportaba en la casa era muy poco, que él pagaba todo y se hacía cargo en soledad de todos los gastos. Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente saqué mi celular para grabarlo y mandárselo a mi abogada de ese momento, Yanina Prandini”.

“En cuanto Diotto advirtió que lo estaba grabando, su rostro se transformó por la ira y me tomó fuerte de los brazos para luego tirarme contra la pared”, amplió la actriz, quien dijo sentir mucho miedo y por eso salió a la calle llorando, y ahí fue asistida por la vecina Nadia Martínez, quien la vio y la llevó a su casa. “Tomé verdadera dimensión de la escala de violencia que podía poner en peligro mi vida, no solo mi integridad psíquica y mental, sino también mi integridad física”, explicó.

Luego de sus declaraciones a Infobae, Diotto solicitó una medida cautelar para que su ex esposa no pueda hablar más de él en los medios. Además presentó un escrito en la Justicia en el que cuenta otra versión de los hechos. “El principal problema era la cuestión económica y ella me amenazaba con salir a hablar en los medios sobre sus problemas conyugales”, afirmó el músico y aclaró que nunca ejerció ningún tipo de violencia.

Rodrigo Lussich, del programa Socios del Espectáculo (ElTrece), quien mostró la denuncia y detalló parte de su contenido, también se refirió a una conversación que mantuvo Diotto con María Fernanda el pasado sábado 13 de este mes durante un día familiar en el colegio de Giovanna. “Callejón lo aparta y le dice en estado alterado que si no le da la casa y la camioneta lo iba a denunciar por violencia de género”, relató el conductor.

Luego el periodista leyó un mensaje que la artista le mandó a su ex: “No te das cuenta de la violencia que ejercés o no te querés dar cuenta. Me hiciste mucho daño solo por pedirte que la casa se la dejes a Giovanna y por pedirte la camioneta, que la iba a pagar yo. Yo te pedí respeto, nada más que eso. Yo sí quiero paz. Qué lástima que no recuerdes nada de lo que pasó”.

Para cerrar el tema, pasaron al aire una entrevista que le hicieron a Callejón a la salida del programa en el que trabaja en C5N. “Tengo una cautelar y no puedo hablar. Tiene sus tiempos la Justicia y confío en mis abogados. Mi hija está muy bien por suerte. Yo no puedo hablar y no hay nada peor que te tapen la boca, sobre todo cuando uno trabaja en los medios. En el lugar donde yo me muevo, donde nací, soy bicho de televisión, es mi lugar. Que me amordacen es una forma de destrato. Hay una justicia divina que no falla nunca”, cerró.