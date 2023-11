Regresa "Fargo", un clásico del cine que saltó al streaming

La quinta temporada del envío inspirado en la película de los hermanos Coen está protagonizada por el ex "Mad Men", Jon Hamm. Se puede ver por Directvgo.com

Ambientada en 2019 en Minnesota y Dakota del Norte, en EEUU, la trama sigue a Dorothy “Dot” Lyon (Juno Temple), una sólo aparentemente típica y frágil ama de casa que por una serie de eventos inesperados se mete en problemas con las autoridades, lo que la sumerge nuevamente en una vida que creía haber dejado atrás.

El sheriff Tillman la ha estado buscando durante mucho tiempo y le encarga a su leal pero algo torpe hijo Gator (Joe Keery) que instrumente los medios para atrapar a Dot. El joven Gator recluta a un sombrío hombre llamado Ole Munch (Sam Spruell), pero Dot está más preparada de lo que creían y las cosas no salen como pensaban.

79629080.jpg Juno Temple interpreta a Dorothy “Dot” Lyon, una apacible ama de casa con una pasado turbio.

Entonces, la ama de casa se convierte pronto en el misterio a desentrañar para otros integrantes de la trama: desde su amoroso e inocente esposo Wayne (David Rysdahl), pasando por su implacable madre Lorraine (Jennifer Jason Leigh), la directora ejecutiva de la agencia de cobro de deudas más grande del país; hasta los infaltables policías pueblerinos de toda historia de “Fargo”, la policía de Minnesota Indira Olmstead (Richa Moorjani) y el ayudante de Dakota del Norte, Witt Farr (Lamorne Morris).

“Yo, como la mayoría de la gente cuando estrenó la serie, pensé «esta es una idea terrible, no sé por qué querrías meterte con una película tan maravillosa», y luego vi la primera temporada y quedé impresionado”, reconoció Hamm sobre su confeso fanatismo por la serie creada por Noah Hawley: “Su forma de trabajar y su creatividad, lo que ha podido hacer con este programa, es impresionante y me alegró que me pidieran ser parte de él”, añadió sobre la que considera “otro eslabón de la cadena” de “Fargo”.

Hamm relató cómo fue componer a este sheriff, un hombre acostumbrado a vivir bajo su propia interpretación de la ley: “Noah (Hawley) me dijo en algún momento al comienzo, «realmente espero que mucha gente odie a este tipo y a mucha gente le guste este tipo»”.

79678392.jpg Jon Hamm en la quinta temporada de “Fargo” como sheriff Roy Tillman.

“Aunque hace muchas maldades, su enfoque tiene sentido en su mente y tiene sentido para las personas que creen en él”, explicó acerca de este hombre “que no sigue otras reglas que las suyas y se ha llevado muy bien con esa visión del mundo hasta que choca con la pared”.

Hamm detalló que una de las referencias más fuertes para darle forma a Roy Tillman fue el “Hombre Malboro”, tanto por su estilo “icónico, occidental, americano, solitario e independiente” como por la tragedia alrededor de aquel personaje.

“Lo interesante del Hombre Marlboro -aseguró- es que murió de cáncer de pulmón. Así que se supone que es una especie de persona fuerte y silenciosa que simplemente se sienta allí en el campo a lomo de su caballo y fuma cigarrillos, pero al final del día murió fumando cigarrillos, así que también es un poco tonto y no se dio cuenta de que lo que está haciendo es suicidarse lentamente”.

“Entonces, creo que Noah realmente quería explorar ambas partes de la imagen icónica. Este es el tipo que es muy autosuficiente, pero no realmente; odia al gobierno, pero en cierto modo necesita al gobierno; son todas las paradojas y todas las contradicciones heredadas en este tipo de persona que dice existir fuera del sistema y, sin embargo, no sería nada sin el sistema”, añadió el actor sobre este personaje que hace sus propias normas pero “se considera un individuo muy recto”.

79629076.jpg Jennifer Jason Leigh como una madre implacable.

Sobre las claves del éxito de “Fargo”, Hamm manifestó que una de ellas es que se basa en la “muy tradicional narrativa de policías y ladrones”, pero de manera “elevada”, en el sentido de que “está contado de una manera muy artística y el lenguaje es muy florido y muy específico y está bellamente interpretado”.

Pero también destacó el aspecto humorístico que distingue a “Fargo” y que ofrece “momentos absurdos en medio de la oscuridad”: “Si Noah tomó algo de la película original, fue ese sentido realmente oscuro del humor negro y lo entretejió a lo largo de todas las temporadas y eso es lo que ayuda al programa a respirar de muchas maneras. No puede ser solo oscuro, malvado, aterrador”.

La quinta temporada de “Fargo” se estrenó el jueves con los primeros dos de sus diez capítulos tanto por OnDirecTV como por DGO, y a partir del jueves próximo se emitirá un episodio cada semana a la misma hora. Luego de su emisión, la temporada, así como las cuatro anteriores, quedarán disponibles en el catálogo on demand de DGO.