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Un futbolista que disputó el Mundial 2026 falleció con apenas 25 años

El mediocampista Jayden Adams fue hallado sin vida en Sudáfrica, a dos semanas de la eliminación del torneo

11 de julio 2026 · 11:14hs
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El jugador debutó en el Mundial 2026 durante la primera fecha de la fase de grupos.

Foto: Instagram/@jaydenadams_23.

El jugador debutó en el Mundial 2026 durante la primera fecha de la fase de grupos.

A falta de una semana para bajar el telón del Mundial 2026, este sábado se confirmó la muerte de un jugador de la selección de Sudáfrica. El deceso de Jayden Adams rápidamente alcanzó repercusión internacional en vísperas del cierre de los cuartos de final del certamen.

El sindicato de futbolistas del país africano anunció el fallecimiento del volante de 25 años a través de un comunicado triste. Lo mismo hizo el ministro de Deportes nacional Gayton Mckenzie. A través de redes sociales, el funcionario también expresó sus condolencias por el reciente deceso de Luqobo Makwedini, un rugbier de 20 años que se descompensó mientras entrenaba en Francia.

El mediocampista de Mamelodi Sundowns fue hallado sin vida a la mañana en Ciudad del Cabo. En primera instancia no trascendieron reportes sobre la causa de su muerte.

¿Qué se sabe de la muerte de Jayden Adams?

La policía comenzó a investigar el fallecimiento durante las primeras horas de la jornada en una vivienda de Schotschekloof, uno de los suburbios del centro de Ciudad del Cabo. McKenzie pidió evitar las especulaciones en torno al caso por respeto a sus seres queridos y la comunidad del club.

"El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus mayores talentos jóvenes y nuestra nación llora junto a su familia, sus compañeros y los millones de hichas que lo vieron crecer hasta convertirse en un Bafana Bafana", manifestó el ministro de Deportes. Luego se comprometió a compartir cualquier información oficial sobre el caso.

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El Sindicato de Jugadores de Fútbol de Sudáfrica se pronunció en términos similares. Al respecto, los representantes de la organización afirmaron: "Nunca nos podrán quitar el legado de Jayden Adams. Siempre recordaremos su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó al país".

El mediocampista jugó los tres primeros partidos de la Copa del Mundo 2026 y fue titular en las primeras dos fechas. El segundo cotejo que concluyó con un empate 1 a 1 frente a República Checa tuvo una dificultad adicional, ya que se enteró de la muerte de su abuela unas pocas horas antes del pitazo inicial.

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