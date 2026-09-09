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Madrid llega a la Fórmula 1: el desafío que tendrán Colapinto y Alpine en España

El circuito Madring presentará una prueba de fuego para los pilotos en su primera aparición en la máxima categoría del automovilismo este fin de semana

9 de septiembre 2026 · 11:13hs
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Franco Colapinto tendrá un importante desafío con el GP de España de la Fórmula 1.

BWT ALPINE

Franco Colapinto tendrá un importante desafío con el GP de España de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 estrenará el circuito Madring este fin de semana con el Gran Premio de España, que regresará a Madrid luego de más de 40 años. Esta pista urbana planteará un desafío complejo para Franco Colapinto y los demás pilotos de la categoría, ya que no tiene antecedentes y tuvo varias banderas rojas durante las sesiones de prueba.

Este domingo, se correrán 57 vueltas en la capital española, en la zona de Valdebebas, y se verán por primera vez varias de las particularidades de este circuito, como la curva peraltada más larga de la F1, frente a una multitud de espectadores (alrededor de 45 mil personas).

Antes de su llegada a Madrid, Colapinto aseguró que será “increíblemente emocionante” y paletó la carrera en declaraciones oficiales de Alpine. “El circuito parece bastante particular y tendremos que aprender rápido para alcanzar un buen ritmo. Algunas de las curvas son realmente muy diferentes; la peraltada de la curva 12 será divertida de manejar de verdad, y está claro que encontrar el ritmo será clave para tener un buen fin de semana”, afirmó.

A su vez, el argentino confesó que “solía vivir en Madrid”, por lo que detalló: “Es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi época aquí. Será muy especial para mí competir en este circuito y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo en la preparación del evento”.

Franco Colapinto y el Alpine a fondo en la pista de Monza, para el GP de Italia.

Franco Colapinto y el Alpine a fondo en la pista de Monza, para el GP de Italia.

“Demostramos en la última carrera que nuestro paquete de mejoras tiene un buen ritmo y todavía tenemos mucho más que aprender sobre él, así que nuestro objetivo en Madrid es aprovecharlo al máximo y volver a terminar en los puntos. ¡Vamos!”, concluyó el pilarense.

Un desafío monumental

Según el análisis del medio especializado Motorsport, el Madring provocó “reacciones encontradas” desde los primeros renders conceptuales que se presentaron, pero revelaron que durante su visita al circuito en junio pasado pudieron notar que “el producto final ciertamente no se acerca ni de lejos a algo tan dramático como eso”.

No obstante, aclararon que esta pista “tampoco se parece a ninguna otra del calendario” y describieron: “El primer sector tiene una sensación de parar y arrancar que recuerda a lugares como Miami y Singapur. Pero luego el sector construido específicamente sobre los antiguos terrenos del festival Mad Cool es una combinación de curvas exigentes de media a alta velocidad con numerosos cambios de elevación y peralte entrelazados, lo que disipa cualquier idea de que el Madring será una pista de molde olvidable que no pondrá a prueba a los pilotos”.

>> Leer más: El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

Al respecto, indicaron que “La Monumental” es una “curva larga, rápida y peraltada con la inclinación máxima permitida” que además es “imponente”, debido a que “cuenta con una tribuna en el exterior que causó una impresión asombrosa en persona por sus continuos cambios de pendiente, radio y elevación, que la diferencian de otras curvas peraltadas del calendario, o de las que se encuentran en carreras en óvalos”.

Si bien Charles Leclerc consideró que será una curva en la que los pilotos deberán ser “muy valientes porque va a estar al límite”, también adelantó que “puede convertirse en una de las curvas más icónicas de la temporada”. Desde el informe de Motorsport continuaron que, luego de La Monumental, aparecen una “serie de cambios de dirección a alta velocidad con poca escapatoria”, con un circuito que “será difícil de manejar en el primer año”.

Cuándo se disputa el GP de España

El Gran Premio de España se disputará desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el circuito de Madring, ubicado en la zona de Valdebebas, dentro de Madrid.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de España.

>> Leer más: City Center Rosario sortea un viaje para ver a Colapinto en Brasil

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Madrid será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina

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