Premios Emmy 2023: "Succession" y "The Last of Us" son las más nominadas

Tal como se esperaba, " Succession", la exitosa serie de HBO Max que emitió su última temporada este año, encabeza la lista con 27 nominaciones. Por su parte, "The Last of Us", otro favorito del público de la misma plataforma, sumó 24 candidaturas. El actor chileno Pedro Pascal , su protagonista, competirá por el premio a Mejor Actor Protagónico de Drama y se convirtió así en el primer sudamericano en la historia aspirar al Emmy. "The White Lotus", después de una elogiada segunda temporada, se suma al podio con 23 nominaciones.

"Andor"

"Better Call Saul"

"The Crown"

"The Last of Us"

"1923"

"Succession"

"The White Lotus"

"Yellowjackets"

- Mejor Serie Comedia

"Abbott Elementary"

"Ted Lasso"

"The Bear"

"Barry"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

"Poker Face"

- Mejor Miniserie

"Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Black Bird"

"Beef"

"A Small Light"

"Love & Death"

- Mejor Película para Televisión

"Weird: The Al Yankovic Story"

"Fire Island"

"Prey"

"Reality"

"Beavis and Butt-Head Do the Universe"

Succession - Temporada 4 | Tráiler oficial | HBO Max

- Mejor Actriz en un drama

Sarah Snook — "Succession"

Melanie Lynskey — "Yellowjackets"

Helen Mirren — "1923"

Imelda Staunton — "The Crown"

Bella Ramsey — "The Last of Us"

Elisabeth Moss — "The Handmaid’s Tale"

- Mejor Actor en un Drama

Bob Odenkirk — "Better Call Saul"

Pedro Pascal — "The Last of Us"

Kieran Culkin — "Succession"

Jeremy Strong — "Succession"

Brian Cox — "Succession"

Harrison Ford — "1923"

- Mejor Actriz Secundaria en una serie de drama

Jennifer Coolidge — "The White Lotus"

Rhea Seehorn — "Better Call Saul"

Elizabeth Debicki — "The Crown"

J. Smith Cameron — "Succession"

Christina Ricci — "Yellowjackets"

Carol Burnett — "Better Call Saul"

Meghann Fahy — "The White Lotus"

Aubrey Plaza — "The White Lotus"

- Mejor Actor Secundario en una serie de Drama

Matthew Macfadyen — "Succession"

F. Murray Abraham — "The White Lotus"

Giancarlo Esposito — "Better Call Saul"

Alan Ruck — "Succession"

Alexander Skarsgård — "Succession"

Jonathan Banks — "Better Call Saul"

Michael Imperioli — "The White Lotus"

Matt Smith — "House of the Dragon"

The White Lotus - Temporada 2 | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

- Mejor Actriz en una serie de Comedia

Quinta Brunson — "Abbott Elementary"

Rachel Brosnahan — "The Marvelous Mrs. Maisel"

Natasha Lyonne — "Poker Face"

Christina Applegate — "Dead to Me"

Jenna Ortega — "Merlina"

- Mejor Actor en una serie de Comedia

Jeremy Allen White — "The Bear"

Jason Sudeikis — "Ted Lasso"

Bill Hader — "Barry"

Steve Martin — "Only Murders in the Building"

Martin Short — "Only Murders in the Building"

- Mejor Actriz Principal en una miniserie o película para televisión

Jessica Chastain — "George & Tammy"

Elizabeth Olsen — "Love & Death"

Ali Wong — "Beef"

Emily Blunt — "The English"

Kathryn Hahn — "Tiny Beautiful Things"

Sydney Sweeney — Reality

- Mejor Actor principal en una miniserie o película para televisión

Evan Peters — "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Taron Egerton — "Black Bird"

Daniel Radcliffe — "Weird: The Al Yankovic Story"

Steve Carell — "The Patient"

Steven Yeun — "Beef"

Michael Shannon — "George & Tammy"

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

- Mejor Actriz Secundaria en una miniserie o película para televisión

Niecy Nash-Betts — "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Claire Danes — "Fleishman is in Trouble"

Michael Learned — "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Olivia Colman — "Great Expectations"

Maria Bello — "Beef"

Merritt Wever — "Tiny Beautiful Things"

Lena Headey — "White House Plumbers"

- Mejor Actor Secundario en una miniserie o película para televisión

Paul Walter Hauser — "Black Bird"

Richard Jenkins — "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Ray Liotta — "Black Bird"

Jesse Plemons — "Love & Death"

Domhnall Gleeson — "The Patient"

Justin Theroux — "White House Plumbers"

Murray Bartlett — "Welcome to Chippendales"

- Mejor Actriz Secundaria en una serie de Comedia

Janelle James — "Abbott Elementary"

Hannah Waddingham — Ted Lasso"

Sheryl Lee Ralph — "Abbott Elementary"

Alex Borstein — "The Marvelous Mrs. Maisel"

Ayo Edebiri — "The Bear"

Sarah Goldberg — "Barry"

Lisa Ann Walter — "Abbott Elementary"

- Mejor Actor Secundario en una serie de Comedia

Harrison Ford — "Shrinking"

Tyler James Williams — "Abbott Elementary"

Brett Goldstein — "Ted Lasso"

Henry Winkler — "Barry"

Anthony Carrigan — "Barry"

Tony Shalhoub — "The Marvelous Mrs. Maisel"

Phil Dunster — "Ted Lasso"