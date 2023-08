¿Por qué la inteligencia artificial dispara las alarmas en Hollywood?

La actriz Cynthia Nixon, muy popular por "Sex And The City", en una protesta del Sindicato de Actores.

¿Cuáles son los puntos conflictivos para los actores? Las discusiones entre el Sindicato de Actores de la Pantalla de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), que representa a los empleadores, pasaron de un marco teórico a una amarga batalla que se extendió al público cuando estalló la huelga el pasado 13 de julio.

En una descripción ampliamente compartida por actores indignados en redes sociales, el SAG publicó esta caracterización de la posición sobre la IA de los estudios, que la AMPTP calificó como una distorsión deliberada: “Queremos poder escanear la imagen de fondo de un artista, pagarles medio día de trabajo y luego usar la imagen de un individuo para cualquier propósito para siempre sin su consentimiento. También queremos poder hacer cambios en el diálogo de los artistas principales, e incluso crear nuevas escenas, sin consentimiento informado. Y queremos poder usar las imágenes, semejanzas y actuaciones de alguien para entrenar nuevos sistemas generativos de IA sin consentimiento ni compensación”.

strike2.jpg Manifestantes delante de la sede de Netflix en Los Angeles.

La AMPTP dijo en un comunicado en respuesta que sus ofertas incluían una “propuesta de inteligencia artificial que protege las imágenes digitales de los artistas, incluido un requisito para el consentimiento de los artistas para la creación y el uso de réplicas digitales o alteraciones digitales de una actuación”. El SAG usó un lenguaje similar para describir lo que querían, enfatizando la necesidad de proteger el “trabajo creado por humanos”, incluidas las alteraciones de la “voz, la apariencia o la interpretación” de un actor.

Puede ser apropiado que la “voz” sea lo primero en esa lista. Si bien muchos espectadores todavía se estremecen ante los avatares visuales de actores como Hamill y Jackson, la tecnología auditiva está más avanzada. Las voces del difunto Anthony Bourdain y el difunto Andy Warhol han sido recreadas para documentales recientes. Los miembros del sindicato que se ganan la vida haciendo locuciones han tomado nota.

¿Qué pasa con los créditos de los guionistas? En las conversaciones sobre el contrato de los guionistas, que se rompieron a principios de mayo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos dijo que permitiría el uso de inteligencia artificial, pero sólo en la medida en que fuera una herramienta para que la usaran en su propio trabajo. Estarían dispuestos, potencialmente, a dar forma a las historias con la ayuda del software de IA. Pero no quieren que afecte los créditos que son esenciales para su prestigio y su sueldo. El gremio quiere evitar que las historias o los diálogos en bruto generados por IA se consideren “material literario”, un término en sus contratos para guiones y otras formas de narración que produce un guionista. Esto significa que no estarían compitiendo con las computadoras por el crédito, o por un Oscar de guión original.

La AMPTP dijo en un documento que los escritores “quieren usar esta tecnología como parte de su proceso creativo, sin cambiar la forma en que se determinan los créditos, lo cual es complicado dado que el material de IA no puede tener derechos de autor”. Los estudios también enfatizaron que los contratos anteriores de los escritores establecieron que cualquier “proveedor corporativo o impersonal” de literatura no es un guionista. “Solo una «persona» puede ser considerada escritora”, dijo la AMPTP. “El material generado por IA no sería elegible para crédito de escritura”.

Si bien esta posición podría calmar las preocupaciones de los guionistas acerca de compartir crédito con la IA, también podría llevar a que nadie obtenga el crédito cuando “colaboran” con ella. Los contratos de guionistas modernos, y quién obtiene qué crédito, ya son un lío en el que el gremio a menudo tiene que intervenir y resolver.

Un lenguaje legal detallado se usa para determinar cuál nombre está precedido por “escrito por”, cuál nombre viene antes de “historia por” o cuál nombre sigue a “de los personajes creados por”. Poner IA en la mezcla amenaza con convertir cada uno de esos términos en una maraña todavía más enredada.