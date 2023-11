Pachu Peña se ofreció a donar un riñón para la ahijada de Sandra Mihanovich

En aquel momento, Sonsoles sufría síndrome nefrótico y la intervención logró salvarle la vida. Sin embargo, en junio pasado, la joven reveló que nuevamente no está pasando un buen momento de salud . Según relató en un vivo de Instagram, desde 2019 el riñón que le había donado Sandra comenzó a fallar y le dieron que necesitaba un tercer transplante. El fue en el año 2001, cuando tenía 24 años.

Pachu Peña no le pudo donar su riñón a la ahijada de Sandra Mihanovich

“Pude una vez, pude dos veces, voy a poder tres. Hace años que vengo peleándola. No sabemos por qué este riñoncito que tanto amo no quiere andar más”, relató Sonsoles en redes, donde suele mostrar sus frecuentes diálisis. “Tengo que poner de nuevo el cuerpo, pero todo lo que sea oscuro lo llenaré de luz porque así soy. Me gusta la vida y, cuando termine esto, fiestón”, agregró, con su característico optimismo.