Boiler, Rosario se prepara para una de esas noches que quedan en la retina de todos

Boiler celebra su 6º aniversario y lo hace en formato club, a puro pulso, con Space Motion al mando de la cabina y la potencia de Red Bull encendiendo cada detalle. La previa que enciende la noche: Avant première by Red Bull, a las 21. Antes del ingreso general, Red Bull colaborará con Boiler con una avant première exclusiva para invitados especiales y para el público más fiel a Boiler, desde las 21. Será la antesala perfecta del festejo: activaciones de marca con experiencias interactivas, merchandising, juegos para romper el hielo y subir la adrenalina, lunch , set en vivo de This & That, marcando el mood de la noche con un warm-up de alto vuelo. Este preámbulo funcionará como un pequeño universo Boiler: comunidad, música y energía en su punto justo, preparando el terreno para lo que viene. El gran despegue: evento principal, a las 23 A las 23, el club entra en modo aniversario. Con Geovhan comenzando la noche, This & That como warm up y Space Motion tomando el control de la cabina como headliner. La pista y puesta en escena estarán diseñadas especialmente para el evento. Una nueva combinación de sonido, luces, pantallas y efectos especiales que dejarán a todos sorprendidos. Seis años de producciones que suben la vara de la escena electrónica rosarina. Complejo Forest como hogar, Red Bull como motor y la comunidad Boiler como protagonista serán los actores principales de esta historia que se sigue escribiendo. #BoilerEsFiesta Tickets a la venta en https://www.passline.com