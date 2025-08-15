Rosario se prepara para una noche inolvidable este sábado 16 de agosto en la discoteca Chapa

Ubicada en el prestigioso Complejo Forest (Brown 3126), la reconocida marca de vodka Absolut presenta su evento oficial Absolut Night Out, un cóctel exclusivo en la terraza de la disco, ofreciendo vistas panorámicas de laciudad que prometen un ambiente sofisticado y vibrante. Un Evento de Élite Absolut Night Out será una experiencia única, con acceso exclusivo mediante invitación. La terraza de Chapa, conocida por su diseño moderno y vistas espectaculares, será el escenario perfecto para disfrutar de cócteles premium elaborados con el icónico vodka Absolut en un ambiente que combina elegancia y energía. Este espacio, parte del Complejo Forest, se destaca por su versatilidad y su capacidad para transformar cualquier celebración en un momento memorable. Durante toda la noche y en todas las barras habrá descuentos increíbles en botellas y tragos Absolut. Chapa: La disco para mayores de 24 Chapa, es la discoteca más convocante de Rosario, diseñada para mayores de 24 años. Cuenta con dos áreas VIP exclusivas: un sector preferencial con mesas y sillones para un ambiente más íntimo, y un exclusivo backstage reservado para mayores de 27 años, que ofrece acceso privado, barra propia, baños exclusivos y servicio preferencial de mozos. Este enfoque en la exclusividad y el confort hace de Chapa el destino ideal para los más exigentes. Ritmo con DJ Matti Suárez La noche estará protagonizada por uno de los mejores DJs de la ciudad, Matti Suárez, quien promete una selección musical que mantendrá la pista de baile encendida hasta la madrugada. Su estilo único y su capacidad para conectar con el público aseguran una experiencia vibrante que complementará la atmósfera de lujo del evento. No te pierdas esta experiencia Absolut Night Out en la terraza de Chapa es una oportunidad única para disfrutar de una noche de glamour, buena música y cócteles excepcionales en uno de los venues más destacados de Rosario. Si recibiste tu invitación, preparate para una velada que combina lo mejor del entretenimiento nocturno con la distinción de Absolut y el entorno inigualable del Complejo Forest. Tickets a la venta en https://www.passline.com