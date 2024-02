Nicolas Cage vuelve a la acción con la comedia "Plan de retiro"

Con look nuevo, Coti Romero volvió a la televisión y opinó sobre la canción de su ex

“Hay una escena al principio de la película que es completamente absurda, y me aseguré de que fuera completamente absurda. Y agradecí que Brown me dejara hacerlo: inexplicablemente empiezo a hablar en francés para llamar la atención de los matones que intentan derribarme. ¡Estaba actuando como un completo tonto! Hablando francés hasta el punto de que todos piensan que estoy loco”, contó Cage sobre su escena favorita del rodaje.

En cuanto a la inspiración del director, Brown comentó: “Lo que me inspiró a escribir el guión es que realmente amo el género de acción. Y en particular me gusta mucho la comedia de acción. Ha pasado un tiempo desde que hubo una película de acción original que tuviera elementos cómicos. Guy Ritchie fue una gran fuente de inspiración para este estilo de película”.

En ese sentido, añadió: “Cualquier cosa de los años 90, Spike Jones, Tarantino, cualquiera de esos cineastas que emergieron durante esa década. Muchos de ellos presentaron contenido original, todas eran ideas únicas. Creo que eso me inspiró de muchas maneras para escribir esto, al menos en el estilo que finalmente adoptó”.

79912903.jpg El director y guionista Tim Brown junto a Nicolas Cage.

De hecho, Cage aceptó el papel de este abuelo asesino debido a la combinación de valores familiares y el aspecto cómico de la película. El escritor y director Tim Brown y Cage estuvieron en sintonía en ese sentido y colaboraron estrechamente durante la preproducción, discutiendo el desarrollo del personaje y haciendo referencia a películas pasadas para dar forma a la interpretación que Cage hizo de su personaje. La preparación y dedicación de Cage facilitaron el trabajo de Brown como director, ya que confió en la visión y dio exactamente lo que se necesitaba para cada escena.

“Le enviamos el guión y dijo que sí inmediatamente”, contó el director al sitio Collider. “Creo que lo que lo atrajo del proyecto, y lo que me dijo fue ciertamente lo número uno, fue que le encanta el concepto de películas familiares. Es un gran admirador del cine japonés y de Kurosawa, en particular. Hay muchos valores familiares en esas películas y creo que eso fue una gran parte. Y luego, fue la comedia. Ojalá Nic hiciera más comedia. Necesita hacer más. «Educando a Arizona», a día de hoy, es una de las grandes comedias, y ese personaje que interpretó es absolutamente divertidísimo. Ha hecho comedia, pero es más conocido por mucha acción y mucho drama. Pero tiene un talento fenomenal como actor de comedia, con el ritmo y los pequeños matices que aporta a un personaje. A eso lo llamo el ingrediente secreto de Nic, donde hay ciertos puntos en los que tendrá una determinada expresión facial que no anticipé cuando miré el monitor y me eché a reír y que él trajo al set”.

la-comedia-de-accin-pla_1046979.jpg

El director destacó que el resultado fue una combinación entre el aspecto familiar y lo que Cage pensaba que sería gracioso. De hecho, contó Jackie Earle Haley, que interpreta a Donnie en el film, se preguntó si realmente era correcto reírse en algunas de las escenas que parecían serias. “Jackie se acercó y me dijo «me estaba riendo, pero ¿se supone que debo reírme? ¿Se supone que es gracioso?» Y yo dije: «Sí, se supone que debe ser divertido»”.

“Siempre pongo la comedia en la escena en la que creés que probablemente no sea apropiado, o que sea extraño reírse en ese momento. Ahí es donde siempre pienso que hay que poner el chiste. Siempre he creído que en una película si tenés una nota seria o emocional, es muy agradable salir riendo, así que trato de encontrar una manera de terminar algo que podría ser más oscuro o con más acción con una pequeña línea de humor o algo que sucede, que deja la escena no tan molesta o impactante, sino más divertida, para recordarles a todos, un poco, que es una película, que está bien y que no hablamos demasiado en serio, y ese elemento atrajo a Nic al proyecto”.

CAGE, TAMBIÉN EN VERSIÓN SUPERHÉROE

29ab21d43151dddffc352f19b7abb2a439e978a7r1-579-588v2_00.jpg Spider Man Noir es una versión alternativa y madura del superhéroe que lucha contra el crimen en la Nueva York de los años 30.

Nicolas Cage se encontraría en negociaciones para protagonizar una versión en live action de “Spider Man Noir”, según algunos medios que dan al ganador del Oscar como el favorito de Sony para encabezar la serie del universo Spider Man que está desarrollando Amazon Studios.

Si bien ya se había anunciado que Amazon Studios se encuentra desarrollando una serie de acción real del héroe arácnido, ahora podría sumarse Cage como protagonista. Sin embargo, esta no seguirá a la versión tradicional del trepamuros, sino que será una versión alternativa y madura del superhéroe que lucha contra el crimen en la Nueva York de los años treinta. Hay varias razones por las que Cage sería un favorito para el papel principal. En primera instancia, el intérprete ya le puso su voz al personaje en la película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, pero además también es conocido por ser un gran aficionado tanto al cine negro clásico como a los cómics.