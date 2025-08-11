La Capital | Zoom | príncipe

El príncipe Harry y Meghan producirán nuevos programas para Netflix

Anunciaron la segunda temporada de “With Love, Meghan” y varios documentales

11 de agosto 2025 · 23:01hs
El príncipe Harry y Meghan producirán nuevos programas para Netflix

El príncipe Harry y la duquesa Meghan ampliaron su asociación con Netflix y su empresa de medios, Archewell Productions, con un acuerdo de varios años.

Archewell comenzó a colaborar con el gigante del streaming en 2020 y juntos produjeron una serie de contenidos documentales, incluyendo el popular documental “Harry & Meghan”. La duquesa de Sussex desarrolló As Ever, una marca de estilo de vida, también en asociación con Netflix.

La colaboración produjo además las series documentales “Polo”, “Heart of Invictus” y “Live to Lead”.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan estrechamente con nosotros y con nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en diversos géneros que resuena a nivel global y celebra nuestra visión compartida”, afirmó Meghan en un comunicado.

La pareja y la empresa de streaming también anunciaron próximas colaboraciones, incluyendo una segunda temporada de “With Love, Meghan”, un programa de estilo de vida y cocina protagonizado por la duquesa, que también tiene previsto un episodio especial para Navidad.

Según la compañía, el programa es el más visto en Netflix entre los shows de cocina. Se ubicó bajo en comparación con otros lanzamientos en la primera mitad de este año, con 5,3 millones de vistas, según el informe semestral de la plataforma.

“Masaka Kids, A Rhythm Within”, un cortometraje documental que se centra en un pequeño orfanato en la región ugandesa de Masaka, también se lanzará este año. Archewell también tiene en producción una adaptación cinematográfica de la novela de Carley Fortune “Meet Me at the Lake”, un drama que “sigue una historia de amor que abarca una década y comienza con un encuentro fortuito y una promesa rota”, según el comunicado.

La directora de contenido de Netflix Bela Bajaria sostuvo que “Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias resuenan con audiencias en todas partes. La respuesta a su trabajo habla por sí misma”.

Su acuerdo ampliado con Netflix es el más reciente en el esfuerzo de años de la pareja por desarrollar emprendimientos comerciales en Estados Unidos. También habían firmado un acuerdo de varios años con Spotify en 2020 y produjeron un pódcast, “Archetypes”, pero rompieron con la compañía en 2023.

La pareja desvinculó sus vidas de la familia real británica y vive en California con sus dos hijos pequeños.

