Cuáles son los cuatro posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Hoy Central se enfrentaría a Independiente, pero dependiendo del resultado ante Tigre y de otros dos partidos, pueden ser otros los rivales de octavos.

El festejo de Central en Río Cuarto, que le permitió el pase a octavos del torneo Apertura y además definir de local.

Central enfrentará este domingo, a las 16 en el Gigante a Tigre, en el cierre de la fase regular del torneo Apertura . Y dependiendo de ese resultado, y de otros, se puede definir el rival en los octavos de final. Hoy es Independiente , pero hay otros tres candidatos.

Central marcha 4º en la zona B, pero puede ser 2º o 3º. Eso sí, si no vence a Tigre con este equipo alternativo que plantará Jorge Almirón, ya es seguro de que enfrentará al 5º de la zona A, Independiente.

Solo ganando Central puede alterar el rival, ya que si empata no podrá alcanzar al segundo River ni al tercero Argentinos Juniors. Ahora, si vence a Tigre se abre el abanico.

Si gana y Argentinos no lo hace a la misma hora en la visita a Gimnasia (o si empata y Central gana por dos goles de diferencia), Central deberá esperar al resultado de la noche entre Atlético Tucumán y River Plate.

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Empatando, casi seguro River terminará arriba de Central por la diferencia de gol (o si gana el Millo), en ese caso Central sería tercero y el rival sería Lanús. Pero si River pierde, los canallas serán segundos. En ese caso, el rival hoy es San Lorenzo pero no se definirá sino hasta el lunes, cuando Defensa y Justicia visite a Gimnasia de Mendoza.

Si Defensa derrota a Gimnasia por dos goles de diferencia o más, lo superará en la tabla al Santo (que igual ya está clasificado) y sería entonces el rival canalla.

Resumiendo, si Central termina 2º en la zona B, San Lorenzo o Defensa y Justicia será el rival.

Si culmina 3º, el rival de octavos será Lanús.

Y si no le gana a Tigre (o si vence y también lo hacen River y Argentinos, o si empatan pero quedan con mejor diferencia de gol), el rival auriazul será Independiente.