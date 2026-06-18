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Grupo San Cristóbal lanza la 2da.  edición del Premio al Impacto Social

La iniciativa busca reconocer y potenciar organizaciones que generan transformaciones concretas en sus comunidades. En esta edición se otorgarán tres premios de $15 millones cada uno

18 de junio 2026 · 14:01hs
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Grupo San Cristóbal lanza la 2da.  edición del Premio al Impacto Social

Grupo San Cristóbal anunció la apertura de la convocatoria para la 2da. edición de su Premio al Impacto Social. La iniciativa busca reconocer, visibilizar y fortalecer proyectos de organizaciones sociales que contribuyen al desarrollo sostenible y generan transformaciones positivas en sus comunidades.

Como novedad, la compañía amplía la inversión al programa: se otorgarán tres premios de $15 millones cada uno, alcanzando un total de $45 millones, destinados a potenciar proyectos ya implementados en la República Argentina con impacto social comprobable.

La primera edición, realizada en 2025, recibió 205 postulaciones de organizaciones de distintos puntos del país, reflejando el interés y compromiso de quienes trabajan para dar respuesta a desafíos sociales. La colaboración de entidades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y otras jurisdicciones evidenció el alcance federal de la propuesta.

En esta nueva convocatoria podrán participar asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales. Las postulaciones deberán enmarcarse en alguno de los siguientes Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y en sus respectivas temáticas:

    • ODS 1 – Fin de la pobreza

    Temática: iniciativas que promueven el desarrollo productivo y la generación de ingresos para personas en situación de vulnerabilidad.

    • ODS 3 – Salud y bienestar

    Temática: iniciativas que promuevan el bienestar y la salud mental.

    • ODS 4 – Educación de calidad

    Temática: iniciativas que contribuyan a fortalecer la terminalidad secundaria en tiempo y forma y con la mejor calidad posible; o bien que aporten a la educación rural en cualquiera de sus niveles.

    "La primera edición nos confirmó que hay problemas en muchas comunidades que solo resuelven las organizaciones que trabajan en territorio todos los días. Nosotros no podemos hacer ese trabajo, pero sí podemos contribuir a esa construcción colectiva. Por eso queremos seguir acompañando a los proyectos que ya están generando resultados y darles herramientas para fortalecer su trabajo y ampliar su alcance. " , expresó Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal.

    Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, están disponibles en http://www.gruposancristobal.com.ar/premio-impactosocial.

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