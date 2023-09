Moria Casán reveló sus vínculos con las drogas La ex vedete le confió al humorista Migue Granados sus diferentes épocas con respecto al consumo de sustancias 8 de septiembre 2023 · 17:40hs

Moria Casán admitió que fuma un porro eventualmente pero fijó posición con respecto a las adicciones.

Moria Casán expresa sus verdades sin inhibiciones, incluso sin siquiera preocuparse por caer en contradicciones, como le sucedió más de una vez. En una entrevista con el humorista Migue Granados en Soñé que Volaba, su programa en la señal de streaming llamada Olga, la actriz fue contundente al dar su mirada sobre el consumo de drogas. "¿Cuánto fumás de porrito? ¿Todos los días?", le preguntó el conductor. "No, uno.... medio... nada", precisó la ex vedete. "¿Y aceite de cannabis tampoco?", le repreguntó el rosarino. "Poquito... No, me aburre. Me da geriátrico", remarcó la invitada.

Si bien Casán reconoció tener un vínculo con la marihuana, advirtió que prefiere no tomar nada que altere sus sentidos.

"Pero te gusta estar re loca?", quiso saber Granados, y la contestación fue espontánea: "No, yo ya soy loca. No me gusta nada que me saque de mi eje", explicó.

A sabiendas que su primera respuesta en la que contó que eventualmente fuma un cigarrillo de marihuana, Casán desarrolló su pensamiento de manera más explícita: "Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Yo trabajé mucho para estar en eje. No quiero nada que me boludee, ni que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Si hago eso, soy una pelotuda punto com".

Leer más: Moria Casán y Lali Espósito opinaron sobre Shakira y generaron polémica El video de la nota de Moria no tardó en hacerse viral en la red social X (ex Twitter) y despertó todo tipo de reacciones. "De esa boca solo salen verdades", "Honestamente me parece algo muy interesante y certero lo que dice", "Se puede estar en eje y elevar el estado de conciencia mediante el uso de drogas", "Moria hizo en 3 minutos la mejor clase de reducción de daños", fueron algunos de los comentarios. Moria Casán en Olguita #olga #olgaenvivo #streaming #miguegranados