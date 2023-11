Moría Casan lloró en el Bailando tras escuchar la historia de vida de una participante trans

En ese sentido, y luego de que Romina, Iñaki y Sol 2 brillaran en la pista, con una aparición sorpresa de Sol 1 en el tramo final, hubo un emotivo momento, luego de que una de las invitadas abriera su corazón e hiciera un repaso por difíciles situaciones que le tocaron vivir. “A veces me preguntan dónde está mi familia. En el momento en el que decidí operarme las lolas comencé a ser huérfana. Yo no tengo familia, pero mi familia elegida está acá conmigo y en otros lados. Me di cuenta de que no los necesito”, expresó Sol 2.