Moria Casán le respondió a Susana Giménez: "Tengo la mejor, no estoy enojada" "La One" se refirió a los recientes dichos de la conductora, en los que habló de una pelea entre ambas. 12 de octubre 2023 · 11:00hs

Moria Casán habló sobre su vínculo con Susana Giménez y negó cualquier pelea entre ambas.

Susana Giménez y Moria Casán son aún hoy una de las duplas más icónicas de la cultura argentina. Las múltiples idas y vueltas entre ambas a lo largo de los años siempre generan repercusión en el paisaje mediático. Recientemente, desde su casa en Uruguay y de cara a su regreso al teatro con “La piel de Judas”, la conductora dio una entrevista a “LAM” donde hizo referencia a un enfrentamiento entre ambas.

“Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos ahí”, dijo Giménez.

Desde el mismo programa, consultaron a Moria por estas declaraciones, y "la One" adoptó un tono conciliatorio. “No le pego a ella, tenemos ironías. Nos llevamos divino, fuimos compañeras durante los años 80, tengo la mejor con Susana”, aseveró Casán. Además, recordó en algunos momentos polémicos en los que fue “la única” en bancar a Giménez.

“Yo tengo la mejor, no estoy enojada. Puede ser que a mí me agarran esos arranques de pronto, que hablo de las personas con un tono irónico y a las personas muchas veces no le llega. Pero es una mina que respeto mucho, hemos sido muy felices y nunca ha habido un roce entre nosotras. Le mando un beso si siente que tal vez la herí con algunas cosas, no fue mi intención. Lo que pasa es que manejo una ironía y un humor que tal vez ella sea más conservadora, más anaftalinada, más diva de teléfono blanco. Creo que Mirtha (Legrand) maneja mejor el humor que ella”, se explayó Moria, insistiendo en negar cualquier hostilidad entre las dos.

Enemigas irreconocibles: las idas y vueltas de dos estrellas



Finalmente, descartó de plano la idea de que pudiera existir un distanciamiento con Susana por las diferencias políticas que son más que conocidas. "No metan grieta política entre nosotras porque no hay nada que me interese menos. Massa es familiar mío, hace dos años y medio que salgo con Pato Galmarini, su suegro, soy su suegraza, soy su 'mami Mo', como él me dice. Tengo la mejor con él, con Malena (Galmarini). Los adoro, son una familia impresionante con unos valores impresionantes", aseguró sobre su vínculo con el candidato presidencial de Unión por la Patria, a quien acompañó públicamente en varios actos de campaña. "No me molesta nada de lo que opine Susana sobre la Argentina, pero le debe doler el país. Y ojalá que le vaya divino con su obra. Te deseo lo mejor, Su. Besito, besito, besito. A ver cuando tengas algún chongo y ahí nos juntamos", cerró Casán, fiel a su estilo.