Mirtha Legrand se cruzó con Luis Brandoni por la situación del Incaa

“¿Están seguros de que se desfinanció? Sí, claro, se recortó, por supuesto, pero no me parece que sea alarmante. No sé quién le dijo a Mirtha que se va a cerrar. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año. Vamos a ver si se puede volver. No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar”, aseveró Brandoni.

Embed - Luis Brandoni habló de la grieta que se abrió en el cine argentino: "El INCAA costaba una fortuna"

“El problema no es solo el Incaa, es que la televisión prácticamente ha desaparecido como fuente de trabajo para los actores. No hay tiras, no hay música, no hay humor”, agregó el actor. Ante la insistencia de Legrand, el invitado remarcó su respuesta anterior sin entrar en conflicto: “Es que no creo que ocurra”. Ante esto, Mirtha añadió: “No, simplemente dan menos créditos. Por suerte, todavía no lo han cerrado”.

La nueva política de subsidios del Incaa

Vale recordar que recientemente el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 984/2024, el cual modifica el artículo 30 de la ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional. La nueva normativa elimina las líneas de subsidios del Incaa para la producción y establece que se otorgará dinero a las películas argentinas sólo acorde a su éxito en taquilla.