Militantes del Clímax presenta su disco/película "Nueva Sangre"

Lo último de los Militantes no es un álbum más. Es también una película donde complementan el viaje sonoro con una propuesta visual. Es el proyecto más personal de la banda, sin dejar de ser provocativo y bailable . Tiene instancias instrumentales de alto vuelo e intervenciones performáticas a cargo de Franco Bersi.

“Nueva Sangre” engloba todo un concepto. La banda se renueva y a la vez es como que vuelve a sus orígenes. ¿Cómo fue ese proceso?

El concepto lo fuimos encontrando durante el proceso de grabación. Cuando empezamos no sabíamos bien para dónde estábamos yendo. Teníamos algunos temas más viejos con un sonido muy particular que nos gustaban para un nuevo disco, teníamos varios temas nuevos algunos como "Same" que tiene un sonido más vieja escuela, y otros como "Nueva Sangre" con una búsqueda distinta. También hay varios temas que se compusieron durante la grabación como "Dibu Martínez", "Fortex" o "Casio". A medida que avanzamos con el trabajo y a la par de la filmación del videodisco fuimos profundizando un concepto cada vez más concreto y maduro hasta que llegamos a la versión final.

En Rosario siempre tienen muy buena respuesta del público. ¿Cómo es para ustedes venir y qué le espera al público rosarino este sábado?

Siempre es un placer tocar en Rosario, el público Clímax rosarino es muy leal y de a poco va creciendo. Rosario es una ciudad con mucha cultura y mucho movimiento y es un honor poder hacer nuestra ceremonia y sentirnos bienvenidos. En esta oportunidad tenemos la suerte de poder llevar a la banda completa, y de compartir no sólo la salida del nuevo disco sino también la celebración de 15 años de banda. Vamos con un show que repasala historia y presenta lo nuevo, acompañado de escenografía y de intervenciones teatrales. Realmente se van a encontrar con un espectáculo muy completo que ningún hincha de la banda se debería perder.