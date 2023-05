Los estrenos de mayo en Netflix, HBO Max, Amazon Prime y Disney+

Las próximas semanas prometen grandes novedades en streaming. Se destaca el estreno en pantalla chica de la película "Air: la historia detrás del logo" y un spin off de "Bridgerton"

Para llenar el vacío que dejó “El amor después del amor”, la serie biográfica de Fito Páez que ocupó masivamente las pantallas a fin de abril, hay muchas ofertas con grandes nombres, entre las cuales se cuentan estrenos y nuevas temporadas. Entre lo más destacado, se encuentra la llegada a la pantalla chica de "Air: la historia detrás del logo", la última película de Ben Affleck que viene de un buen paso por cines. Pero también llegan un spin off de la popular serie "Bridgerton", una serie sobre Watergate protagonizada por Woody Harrelson y Justin Theroux, un documental sobre la vida de Ed Sheeran y más.

"En los márgenes": Para quienes están en la trinchera, y no claudican

"La madre" - 12 de mayo



Una asesina profesional deja la clandestinidad para salvar a su hija, a quien nunca conoció, de las garras de criminales sedientos de venganza. Un thriller que dura 116 minutos y que tiene a Jennifer López no sólo como protagonista sino también como productora.

La madre | Jennifer Lopez | Tráiler oficial | Netflix

"Papá al rescate" - 19 de mayo

Un padre chileno y sus amigos viven una aventura acelerada llena de percances para atravesar los Andes y obtener la custodia de una hija a la que no conoce. Una coproducción argentina/chilena protagonizada por Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Jorge Zabaleta, Fernando Larrain y Rodrigo Muñoz.

Papá Al Rescate: Trailer Final

"En el lugar equivocado" - 5 de mayo

En esta película de acción protagonizada por Bruce Willis, uno de los máximos exponentes del género, y Ashley Green, Frank Richards, un ex policía, se encuentra casualmente con un crimen y se convierte en el único testigo. Los cómplices del delincuente no tardan en dar con su paradero y lo persiguen a él y a su familia para evitar que testifique en el juicio.

En el lugar equivocado - Tráiler Subtitulado [HD] - 2023 - Acción | Filmelier

"La reina Charlotte, una historia de Bridgerton" - 4 de mayo

La unión de la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra trae amor y cambios en la alta sociedad en esta precuela del universo de la serie "Bridgerton".

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton | Tráiler oficial | Netflix

"El silencio", primera temporada - 19 de mayo

Sergio dejó de hablar el día que asesinó a sus padres. Seis años después, sale de prisión para entrar en un programa de vigilancia dirigido por una psiquiatra que intentará descubrir qué esconde detrás de su mutismo

"Fubar", primera temporada - 25 de mayo

En esta serie, el mismísimo Arnold Schwarzenegger interpreta a un agente de la CIA a punto de retirarse que descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver a la acción para una última misión.

FUBAR | Tráiler oficial | Netflix

(HBO) Max

"Los plomeros de la Casa Blanca" - 1 de mayo

Protagonizada por Woody Harrelson y Justin Theroux, esta serie se centra en los hombres responsables de espiar a Watergate para favorecer la campaña de Richard Nixon. Con tono de comedia, esta ficción original da un enfoque original a uno de los escándalos políticos más grandes de la historia de Estados Unidos.

Los Plomeros de la Casa Blanca | Tráiler oficial | HBO Max

Además, cada domingo hay un nuevo episodio de la cuarta y última temporada de la multipremiada serie "Succession", la cual estrenará su capítulo final a fines de mayo.

Avance episodio 7 | Succession | HBO Max

Star +

"Planners" - 5 de mayo

Esta película sigue la historia de Malena Carregal (Celeste Cid), una mujer que, tras su reciente divorcio, deja su trabajo en la reconocida agencia de organización de eventos corporativos de su exmarido. Gracias al impulso de Cali (Leticia Siciliani), una enérgica amiga del pasado que llega nuevamente a su vida, emprende un nuevo camino laboral concretando el proyecto que siempre soñó: crear su propia agencia de organización de eventos sociales.

Planners | Tráiler Oficial | Star+

"Hellraiser" - 26 de mayo

Dirigida por David Bruckner, Hellraiser es la nueva versión del clásico de terror de Clive Barker de 1987, en la que una joven que lucha contra una adicción toma posesión de una antigua caja de rompecabezas, sin saber que sirve para convocar a los cenobitas, un grupo de sádicos seres sobrenaturales de otra dimensión.

HELLRAISER Trailer (2022) SUBTITULADO [HD]

"Bel-Air", segunda temporada - 24 de mayo

El reboot de la icónica sitcom de los años 90 "The Fresh Prince of Bel-Air" regresa para una segunda temporada en la que Will y la familia Banks comienzan a ver cómo sus sueños dejan de coincidir con el mundo de Bel-Air. A medida que abandonen sus respectivas normas, cada personaje tendrá que decidir qué saltos dar para lograr el éxito personal.

Bel-Air | Tráiler Oficial Subtitulado | Star+

Disney +

"White men can't jump" - 19 de mayo

Esta comedia de los estudios 20th Century es una actualización de la inolvidable película de 1992. El rapero Jack Harlow debuta en este largometraje como Jeremy, una antigua estrella que vio su carrera trunca cuando fue víctima de una lesión física. Además se suma a este plantel Sinqua Walls, quien interpreta a Kamal, una promesa deportiva que arruinó su propio futuro en las canchas.

White Men Can’t Jump | Official Trailer | 20th Century Studios

"Cráter" – 12 de mayo

Esta película cuenta la historia de Caleb Channing (Russell-Bailey), un niño que fue criado en una colonia minera lunar y está a punto de ser trasladado de manera permanente a un idílico planeta lejano luego de la muerte de su padre (Scott Mescudi). Pero antes de irse, para cumplir con el último deseo de su padre, Caleb, sus tres mejores amigos, y una recién llegada de la Tierra, Addison, se llevan sin autorización un vehículo para realizar un viaje: una aventura final con la intención de explorar un misterioso cráter.

Cráter | Tráiler Oficial Subtitulado | Disney+

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" – 17 de mayo

En el más reciente estreno del MCU (Marvel Cinematic Universe), Paul Rudd y Evangeline Lilly regresan a sus roles como Scott Lang y Hope Van Dyne, los héroes también conocidos para Ant-Man y Wasp. Juntos y acompañados por los padres de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), toda la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los llevará más allá de los límites que creían posibles.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania | Tráiler Oficial | Subtitulado

"Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank" - 2 de mayo

Esta miniserie producida por National Geographic se basa en la historia real de Miep Gies, una joven secretaria que escondió a su jefe Otto Frank y su familia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En esta serie, se relata como durante casi dos años, Miep y su marido protegieron a la emblemática familia Frank y a otras personas. Fue la protagonista quien encontró el histórico diario de Ana y lo conservó.

A Small Light | Tráiler Oficial Subtitulado.

"Ed Sheeran: la suma de todo" - 3 de mayo

En esta serie documental, se puede ver al popular cantante británico Ed Sheeran abriendo las puertas de su vida privada mientras explora los temas universales que inspiran su música. La serie sigue a Ed tras conocer una noticia que le cambia la vida, y presenta imágenes exclusivas, archivos personales nunca antes vistos, y actuaciones épicas en estadios.

Ed Sheeran: La Suma De Todo | Tráiler Oficial | Disney+

"Star Wars: Visions, volumen 2" - 4 de mayo

La segunda temporada de esta miniserie animada continuará expandiendo los límites del universo Star Wars con nueve nuevos cortos desarrollados por estudios en todo el mundo. A través de los estilos de animación más cautivadores de diversos países y culturas, el segundo volumen ofrece una nueva y dinámica perspectiva de la saga.

Star Wars: Visions Vol II (2023) Disney+ Serie Tráiler Oficial Subtitulado

"Disney Entrelazados" – 24 de mayo

En la nueva temporada, Marco (José Giménez Zapiola) viaja en el tiempo gracias al brazalete y llega desde los años noventa al 2021. Fascinado por ese nuevo mundo que se abre ante sus ojos, Marco buscará quedarse allí con Allegra (Carolina Domenech). Mientras tanto, las tres mujeres de la familia Sharp -Cocó (Elena Roger), Caterina (Clara Alonso) y Allegra- reciben una oferta imposible de rechazar para llevar la obra “Años luz” a otro nivel.

Entrelazados: Segunda Temporada | Tráiler Oficial | Disney+

Amazon Prime Video

"AIR: la historia detrás del logo" - 12 de mayo

Del director Ben Affleck, llega la historia detrás de uno de los acuerdos comerciales más grandes de la historia, entre la marca Nike y el la estrella del básquet Michael Jordan. Esta sociedad dio lugar a una de las líneas de zapatillas más exitosas y rentables del mercado. La película llegará a Amazon directamente después de su reciente paso por cines.

AIR: La historia detrás del logo - Tráiler oficial - Subtitulado

Además, la popular serie "Citadel" (de los hermanos Russo), estrena nuevos episodios todos los viernes.

Citadel - Tráiler Oficial | Prime

AppleTV +

"Silo", primera temporada - 5 de mayo

En un futuro tóxico y en ruinas, miles de personas viven en un enorme silo subterráneo. Cuando el sheriff rompe una regla esencial y sus residentes mueren de forma misteriosa, la ingeniera Juliette (Rebecca Ferguson) empieza a descubrir impactantes secretos y la verdad sobre esta comunidad.