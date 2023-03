Matilda estrena single con show en vivo y video en defensa de los humedales

Matilda - Una Visión (Video oficial)

Desde lo sonoro, el dúo apunta a la influencia concreta del disco “Island Life” de Grace Jones, donde lo bailable convive con la elegancia y la melancolía. Desde lo más conceptual y no tanto musical, señalan a la banda electropop española de los ochenta El Aviador Dro, que abordaba temáticas apocalípticas al compás de un beat bailable. Este panorama invita y casi obliga a abordar la falacia implícita de que el pop es un género meramente superficial, sin lugar para la crítica social o la oscuridad.



“Creo que en una canción pop caben todas las ideas y los mundos que quieras meter. Pasa que lamentablemente la música pop, o la que se escucha a nivel mainstream, está muy acotada por las temáticas que resultan más vendedoras, como las relaciones amorosas básicamente. A mí en lo personal me gusta hablar de otro tipo de cosas. Y por suerte uno puede hacerlo en el sentido de que no le debe nada a nadie, y no tiene que signarse a ninguna consigna de ningún mercado”, aseguró Checho.