Mariana Enriquez llega este miércoles a Rosario: "Quiero conocer las catacumbas de El Círculo"

"Quien escribe terror no puede tener miedo ¿de qué va a tener miedo? nunca estás más protegido que en la ficción", argumentó Enriquez

La "estrella del rock de la literatura de terror" , tal como la denominó The New York Times meses atrás, desembarca en Rosario este miércoles 12 de julio con su espectáculo “No Traigan Flores” , en el Teatro El Círculo (Mendoza y Laprida). ¿Qué pueden esperar quienes vayan a verla? Mariana Enriquez compartirá sobre el escenario una selección de textos propios (y otros no tan ajenos) en el marco de una puesta artística y musical.

Mariana Enríquez: "Las experiencias populares no están en las novelas"

"En mi literatura hay muchísimo humor, sobre todo humor negro. Tengo cuentos de una loca enamorada de una calavera, eso me parece re gracioso", comenzó Mariana, quien admitió tener los mismos miedos que cualquiera, pese a ser arquitecta de relatos terroríficos. " A mí me dan miedo las cosas que dan miedo : perder a un ser querido, las enfermedades, la violencia", enumeró.

" El terror tiene esa especie de reacción catártica en algún punto. Te ayuda a ensayar los miedos de la realidad en un espacio totalmente seguro, como lo es la ficción . Por eso quien escribe terror no puede tener miedo. ¿De qué va a tener miedo? nunca estás más protegido que en la ficción", argumentó.

En esa línea, la escritora reveló los métodos que utiliza para alcanzar el clima ideal al momento de ponerse a trabar. "Para entrar en el mood, muchas veces necesitás de la música, pero no necesariamente música que le parezca oscura a todo el mundo. Algo que te provoque la sensación de la violencia y lo final de lo que implica la escena. Yo escribo con música y mis auriculares. Me pongo un par de discos y los dejo fluir, hasta que de repente encuentro esa canción que me tira lo que necesito y la uso como si fuese un loop o una insistencia, como un murmullo que te va poninendo en ese lugar", contó.

En cuanto a ideas y resultados refiere, Enriquez analizó que, por lo general, "los cuentos se parecen mucho a la primera idea, pero las novelas son otro bicho. La novela es incontrolable. Los personajes se rebelan, hacen lo que quieren, tienen una lógica interna. La mayoría de las veces, tenés que escribir lo que te piden narrativamente (esos personajes)". Y confió que una vez desechó una novela por la dificultad que implicaba: "Fue la primera que escribí a los 21 años. Yo quería escribir una novela de terror pero no sabía cómo. Recibí muchas críticas negativas, la volví a leer y tenían razón. Era mala. Y la tiré. Tengo una amiga en La Patagonia que tiene la copia", recordó.

Ante la pregunta de si en algún momento de la escritura se aburre, Enriquez no dudó y apuntó al momento de la correción. "En el caso de las novelas más extensas como Nuestra Parte de Noche, tienen momentos que tienen que ser aburridos y hay que lidiar con eso. Pero el momento en que te empezás a desprender y a cansar de la escritura es cuando tenés que corregir, porque ahí lo escrito se te vuelve lenguaje. Es un laburo súper técnico en el que se te desdibujan los personajes a los que les tenés afecto u odio. Es decir, dejan de ser criaturas para ser palabras que tienen que funcionar de determinada manera para el lector".

Ya en otro tono, se refirió a sus gustos personales y sorprendió al mencionar la comedia Zoolander como una de sus películas preferidas: "Me la paso citándola". "Y en la actualidad lo que más me hace reír últimamente, de verdad, es Morena Rial. Todo lo que dice es citable, es remera. Es lo más", sostuvo.

En medio de la nota, la rockera de la literatural nacional fue sometida a un picantísimo "¿Qué preferís?", entre los que eligió ser Lana Del Rey por un mes, tener una cita con Alexander Skarsgård, en tanto que se negó a jugar un doble con Novak Djokovic y abrirse un parripollo con Taylor Swift, alegando que la cantante se quedaría con todos los ingresos ya que ella es "muy mala con los negocios".

En cuanto a qué se encontrarán los rosarinos que vayan este miércoles al teatro El Círculo, Mariana anticipó lo que va a ser "un espectáculo bastante performático, con música en vivo y lecturas al público con comentarios tipo notas al pie". Anticipó: "En No Traigan Flores hay risa, humor y terror. La literatura para mí no tiene que ser algo serio, lleno de bronce. Y me parece que tiene algo de eso de sacarle 'lo escolar', en algún punto, y acercársela a los lectores como lo que es".

Ya en el cierre, la escritora consultó por los lugares más terroríficos de la ciudad y tomó nota. Entre ellos destacaron las catacumbas ubicadas justo bajo del Teatro del Círculo, donde se presentará los próximos días, los tres subsuelos que se encuentran debajo de la Biblioteca Popular Constancio Vigil y, por supuesto, el Cementerio El Salvador.

