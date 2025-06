¿María Eugenia Ritó y Javier Milei juntos?: los rumores de un nuevo romance

Todo comenzó cuando, en una entrevista radial, le preguntaron a Ritó si se pondría en pareja con Milei. “Si me diera algo de plata de todo lo que tiene ahí, seguramente sí. Por plata sí” , empezó la mediática, y continuó: “No sé, lo tendría que conocer. Parece que está de moda”.

Qué dijo María Eugenia Ritó de Javier Milei:

Luego de su primera respuesta, María Eugina Ritó fue consultada otra vez por un posible vínculo con el presidente. En diálogo con el medio Ciudad, Ritó expresó: "Todo comenzó cuando me preguntaron si saldría con el presidente, ya que había estado en pareja con Daniela Mori, Fátima Florez y Yuyito González",

Además, amplió sobre lo que le gusta y lo que no del mandatario: “A mí me parece un hombre interesante”, comenzó, y agregó: “Habría que resolver un poco el tema de su pelo, pero a quién no le gustaría darse una vida de viajes por el mundo, privilegios de Primera Dama y si además gracias a eso ganó algún manguito".

Por otro lado, afirmó que está abierta al amor libre: "A diferencia de las otras parejas, a mí me va el poliamor así que no tendríamos problemas de celos y seguro que se divertiría muchísimo más".

También habló del gusto del presidente por el sexo tántrico: "Se comenta que a Javier le gusta practicar el sexo tántrico, algo sobre lo que yo mucho no sé, pero puedo aprender. Lo que es seguro es que yo le puedo enseñar muchísimas otras formas de goce".