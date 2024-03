Malena Guinzburg desnuda sus secretos en "Querido diario"

¿Quién no atravesó una adolescencia sufriendo por amor? ¿Quién no deshojó margaritas preguntando por ese ser amado? ¿Quién no creía que todo era terrible y dramático? ¿Quién no suspiraba por uno en marzo y por otro en julio? ¿Quién no anotaba en su diario íntimo todo lo que sentía? ¿Quién no dibujó corazones con su nombre? ¿Quién no escribió un poema horrible? ¿Quién no hizo dieta alguna vez y le duraba solo un día? Esas cosas que todos queremos ocultar, Malena las saca a la luz con ternura para reírse junto al público.