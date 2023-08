Luis Miguel sumó fechas en la Argentina, pero sigue sin venir a Rosario

Luis Miguel no para. Después agotar completamente el Tour 2023, que comenzó en Argentina y terminará en México, confirmó cincuenta nuevas fechas para 2024. Entre esas, se cuenta una presentación el 8 de marzo en Buenos Aires y otra el 14 de marzo en Córdoba. Si bien no se confirmaron las sedes, se estima que podrían ser estadios. Todavía no hay novedades sobre cómo y cuándo se podrán adquirir las entradas.