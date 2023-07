Los Raviolis traen sus canciones a La Comedia

Los Raviolis son una banda de rock para toda la familia que se juntan para hacer música sobre la educación de los hijos. “Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura. El doble discurso al que todos nos exponemos, entre «lo que se debe hacer» y lo que finalmente sucede, cantado y llevado al extremo, vuelve a Los Raviolis graciosos, patéticos, tiernos, reales y cercanos”, se adelanta.

En el espectáculo hay canciones sobre los derechos, pero esta vez de los padres y madres. También hay canciones sobre un nene que quiere comprar todo, una canción para los abuelos que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, las complicaciones de llevar una mascota a la casa, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor y un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada.