Los Premios Rosarigasinos destacaron a la cultura local en su primera edición

Ok Polilla con su premio. De izquierda a derecha: Facu Mattia, Gato Albano, Rodrigo Armanasqui y la voz líder Claudio Cajal.

La extensa lista de quienes levantaron la estatuilla incluye las categorías música, plástica, danza, teatro, literatura y cine. En el rubro música ganó Reset Electronic Band, en electrónica: La Funky Fun Machine, de Carlos Schilman, en el apartado funk; Dani Lesté, en folclore; los experimentados Cool Confusion en ska; Every Year Band y Oh Happy Band en vocal instrumental; a los que se suman La máquina invisible (tango); Ayelén Beker (tropical); Mutu (urbano); Los Cuentos de la Buena Pipa (fusión); Ike Parodi (rock); Ok Polilla, liderada por Claudio Cajal (electro pop); Ariel Fiora Trío (en blues & rhythm); Lucky Rivers, la banda de Lucas Ríos (alternativo); los citados Socolsky y Ruggieri, en jazz; al tiempo que el mejor proyecto conceptual fue para Piano Bar, que lidera Tiago Galíndez. Entre otros, Juana Piazza se alzó con el premio por mejor artista emergente, mientras que Los Extranjeros, el grupo encabezado por Willy Pavicich, y Pablo el Enterrador, cuya voz principal es José María Blanc recibieron sendos premios a la trayectoria.