Los Bee Gees tendrán su biopic con un director de lujo como Ridley Scott

Bee Gees - Stayin' Alive (Official Video)

Los Bee Gees fueron un grupo de música formado en 1958 por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. Se los conoce como los reyes de la música disco y tuvieron su máximo apogeo a finales de los años sesenta y toda la década de los setenta. Entre sus grandes éxitos se encuentran temas inolvidables como “Stayin’ Alive”, “How Deep Is Your Love” o “Too Much Heaven”.