Lolo Fuentes, ex guitarrista de Miranda, reveló por qué se fue de la banda

Lolo se fue de la banda poco antes que el bajista Nicolás “Monoto” Grimaldi. “Son dos historias diferentes. Monoto se quedó un tiempo más en la banda y luego se separaron. Obviamente que cuando me fui de la banda, me dolió. Hicimos un montón de movidas, pero ya están obsoletas. Yo estoy en un momento en el que tengo 49 años”, dijo, sin lugar al conflicto.

También le preguntaron por la reciente colaboración de Miranda con Ca7riel en la nueva versión de “Don” que hicieron para el disco “Hotel Miranda”. En esta reedición del tema, el solo se anuncia con la frase clásica pero no dice ningún nombre. “¿Vos me preguntás si a mí me molesta? La respuesta es no”, indicó Lolo ante la intervención sobre el fragmento de la canción que significó un salto de popularidad para la banda.

“Ale, Juli y yo éramos tres chicos de barrios, que comenzamos a trabajar y después pasamos a ser ídolos en todo Latinoamérica. Yo los amo porque me cambiaron la vida y yo a ellos”, cerró el guitarrista. Incluso, no descartó la idea de volver a ser parte de Miranda en algún momento. “Puede ser, ¿por qué no? Yo siento todas cosas lindas porque a mí me cambiaron la vida”, concluyó.